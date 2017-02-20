شرایط استثنایی فروش پهنای باند «آسیاتک»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت آسیاتک با بیان این مطلب از ارائه هر مگ پهنای باند با قیمتی رقابتی در این بازه زمانی خبر داد و گفت: اکنون این شرکت بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده پهنای باند در میان اپراتورهای کشور است و این کاهش قیمت مطابق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای مدتی محدود در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه آسیاتک در حال حاضر بزرگترین دیتاسنتر محتوایی کشور را در اختیار دارد، اضافه کرد: اکنون بیش از Gbps۱۲۰ ترافیک روی این دیتاسنتر تولید و مصرف می شود و در ساعتهای اوج مصرف، مقدار قابل توجهی از ترافیک مصرفی کشور بر روی این دیتاسنتر قرار می گیرد که این عامل سبب شده قیمت اینترنت تمام شده برای آسیاتک نسبت به سایر تامین کنندگان اینترنت در شرایط مساوی، پایین تر از دیگران باشد.

مدیرعامل آسیاتک بالاترین مزیت این طرح را قیمت مناسب همراه با افزایش کیفیت برای کاربران اعلام کرد و ادامه داد: شرکت آسیاتک اکنون پهنای باند را از شش مسیر بین المللی تامین می کند و این موضوع باعث شده ترافیک کلی شرکت هیچگاه با قطعی کامل روبرو نشود و اگر کاربران و مشترکین روی یک مسیر دچار اختلال شوند، بلافاصله با سوییچ به مسیر دیگری، موضوع حل می‌شود.

وی با تاکید بر همسو بودن آسیاتک با سیاست‌های کلان کشور و تلاش در راستای همراهی با اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف فاز دو شبکه ملی اطلاعات، یادآور شد: میزبانی از سایتها و تولید محتوای داخلی، عامل مهمی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور است.

یوسفی‌زاده همچنین تصریح کرد: شرکت آسیاتک به عنوان یکی از شرکت های دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای انتقال محتوای تولید داخل از خارج از مرزهای میهن اسلامی به درون کشور، با صرف هزینه های بسیار و راه اندازی دیتا سنترهای داخلی پیشرفته و توسعه زیرساخت در راستای کمک به تحقق اهداف بلند مدت خود، نقش بسیار مهمی در کاهش و اندوخته سازی هزینه های ارز در حال خروج از کشور ایفا کرده و گام مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است.

وی مزیت استفاده از دیتاسنتر داخلی را دسترسی سریع و راحت به محتوای داخلی عنوان کرد؛ به طوری که مشترک بدون محدودیت سرعت می تواند به محتوای داخلی دسترسی پیدا کند.

مدیرعامل آسیاتک در پایان با توجه به قرار گرفتن این طرح در ایام پایانی سال و مدت زمان محدود ارائه این سرویس ویژه به سازمان ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و دیگر دیتا سنترها و همچنین استقبال کم نظیر از این طرح، از متقاضیان درخواست کرد برای دریافت این سرویس ویژه و بهره مندی از مزایای ویژه این طرح با آدرس ایمیل isdp@asiatech.ir تماس بگیرند.