مهلت ارسال آثار به نمایشگاه براتیسلاوا تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایشگاه بینالمللی تصویرگری براتیسلاوا هر دو سال یکبار در جمهوری اسلواکی، آثار تصویرگران کتابهای ویژه کودکان را به نمایش میگذارد.
بر همین اساس، هر ساله تصویرگرانی از سراسر دنیا آثار خود را برای شرکت در این رقابت ارسال میکنند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به عنوان نمایندهی ایران در هر دوره، آثار شاخص تصویرگری را برای مسابقه داوری و یک تصویرگر جوان را جهت شرکت در کارگاه این مسابقه انتخاب میکند.
از چندی قبل نیز اعلام شده بود که تصویرگران فرصت دارند دو عنوان از کتابهای خود را در این مسابقه شرکت دهند.
بر همین اساس، هر تصویرگر میتواند حداکثر از ۱ و یا ۲ کتاب چاپ شده (حداکثر ۱۰ تصویر) را انتخاب و همراه با دو نسخه از هر کتاب به دبیرخانه ارسال کنند. تصویرگرانی نیز که برای بار اول در این نمایشگاه شرکت میکنند میتوانند آثار خود را که از پنج سال گذشته به این طرف به تصویر کشیدهاند، در مسابقه شرکت دهند.
قرار است زهره قائینی، سحر ترهنده، علیاکبر صادقی، فرشید مثقالی و بهزاد غریبپور انتخاب آثار ۱۵ تصویرگر برتر این دوره را بر عهده داشته باشند تا آثار آنها به کاتالوگ نمایشگاه راه یابد.
با توجه به استقبال تصویرگران در این دوره از جشنواره دبیرخانه مهلت ارسال آثار را تا ۷ اسفند تمدید کرده است.
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