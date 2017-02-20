به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی، آموزش و پرورش شهرستان دیر ظهر دوشنبه در حاشیه مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی اظهار داشت: این مسابقات با حضور ۳۲۵ دانش‌آموز پسر و دختر متوسطه اول و دوم در دو روز در کانون شهید دستغیب برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: ۱۷۷ دانش آموز دختر به همراه ۱۴ مربی از ۱۴ مدرسه و همچنین ۱۴۸ دانش آموز پسر، به همراهی ۱۲ مربی از ۱۲ مدرسه از شهرستان دیر در این مسابقات شرکت خواهند داشت و به تفکیک هر پایه نفرات برتر در هر رشته به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.

اسماعیل مختارزاده تصریح کرد: این مسابقات در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام نماز، انشای نماز و مداحی و نماز ویژه دانش‌آموزان پسر برگزار می‌شود.

وی افزود: قرآن کریم بیانگر راه صحیح زندگی بوده و خداوند در این کتاب آسمانی طریقه درست زندگی را به بشر نشان داده است و ما نیز باید با حفظ قرآن و عترت، در این مسیر گام برداریم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی، آموزش و پرورش شهرستان دیر ضمن تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس حوادث سیل در شهرستان دیر گفت: خبرنگاران بار مشکلات جامعه را به به دوش می‌کشند و در توسعه کشور نقش اساسی دارند و وظیفه دانش آموزان این است که با شناخت و آگاهی کامل با رسالت این قشر از جامعه آشنا باشند.