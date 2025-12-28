مسابقات قرآن و نماز در شهرستان دیّر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با مشارکت بیش از ۲۳۰ نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در ۲ رده دختران و پسران و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت آموزه‌های دینی و شناسایی استعدادهای برتر، در کانون فرهنگی تربیتی شهید دستغیب و در پایه‌های چهارم تا ششم برگزار شد.

حمزه خواجه، سرپرست آموزش‌وپرورش شهرستان دیر صبح یکشنبه در بازدید از روند برگزاری این مسابقات با اشاره به استقبال مطلوب دانش‌آموزان از این رقابت‌ها گفت: مسابقات به‌صورت حضوری در رشته‌های قرائت قرآن، حفظ قرآن و دعاخوانی ویژه دانش‌آموزان دختر و قرائت قرآن، حفظ قرآن، اذان و مداحی ویژه دانش‌آموزان پسر برگزار شد.

وی افزود: همچنین طرح مصباح‌الهدی با موضوع آشنایی با امام حسن مجتبی (ع) و امام زمان (عج) به‌صورت غیرحضوری و در قالب تهیه روزنامه دیواری برای دانش‌آموزان اجرا شد.

سرپرست آموزش‌وپرورش شهرستان دیر، برگزاری این مسابقات را گامی مؤثر در تقویت هویت دینی نسل دانش‌آموز و ایجاد انگیزه برای انس بیشتر آنان با قرآن، عترت و معارف اسلامی دانست.