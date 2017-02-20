محاکمه نظامیان متهم به ترور اردوغان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محاکمه بیش از ۴۰ نظامی متهم به اقدام برای ترور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور امروز آغاز شد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، دادستان ترکیه حبس ابد را به عنوان کیفرخواست متهمان مذکور اعلام کرده است.

گزارش ها حاکی از آن است، متهمان به ترور رئیس جمهوری ترکیه در ماجرای کودتای سال گذشته میلادی، امروز تحت تدابیر شدید امنیتی با یک دستگاه اتوبوس به دادگاه شهر «موغلا» (Mugla) واقع در جنوب غربی ترکیه متقل شدند تا در جلسه دادگاه به اتهام آنها در این زمینه رسیدگی شود.

گفتنی است، در تاریخ ۱۵ جولای سال گذشته میلادی، گروهی از فرماندهان ارتش ترکیه با به پرواز درآوردن چندین فروند هواپیمای جنگی و بمباران برخی مراکز اداری و نظامی در ۲ شهر کلیدی آنکارا و استانبول به انجام کودتایی علیه دولت ترکیه مبادرت ورزیدند؛ اقدامی که پس از حضور مردم در خیابان ها علیه کودتاچیان و در حمایت از دولت قانونی این کشور خنثی و طرح توطئه ناکام ماند.