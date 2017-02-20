تأکید موگرینی به «پنس» درباره لزوم حفظ و اجرای کامل برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای به انتشار محتوای رایزنی های امروز میان «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با «مایکل پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» پرداخت.

در بیانیه صارده توسط دفتر «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره آمده است: موگرینی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک (برجام) و پنس بر لزوم حفظ و اجرای کامل توافق هسته ای با ایران تأکید کردند.

لازم به ذکر است، «فدریکا موگرینی» روز جمعه گذشته دیدارهای دوجانبه ای را در حاشیه اجلاس وزرای خارجه گروه ۲۰ و نیز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ داشت. وی در دیدار خود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره اجرای برجام تاکید کرد که همه طرف‌ ها باید پایبندی محکمی به تعهدات خود در توافق هسته ای داشته باشند.

وی تصریح کرده بود که برجام، عاملی‌ ثبات‌ بخش و بخش کلیدی و مهمی از ساختار عدم اشاعه است که باید حفظ و به طور کامل اجرا شود.