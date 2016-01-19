به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است به دنبال آغاز روند اجرایی شدن برجام، در راس هیأتی از مقامات این اتحادیه در بهار سال میلادی جاری (۲۰۱۶) به ایران سفر کند.

البته وی هنوز تاریخ مشخصی را برای انجام این سفر در نظر نگرفته است اما برنامه ریزی درباره آن در مرحله پیشرفت قرار دارد.

به گفته موگرینی، این سفر راهگشای سرمایه گذاری بزرگ اتحادیه اروپا در رابطه دو جانبه ای خواهد بود که باید با ایران با هدف تضمین منافع دو جانبه گسترش دهد.

موگرینی در جولای سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) نیز به دنبال توافق هسته ای بین ایران و اعضای ۱+۵ به ایران سفر کرده بود.

اتحادیه اروپا تا پیش از اعمال تحریم های ضد ایرانی در سال ۲۰۱۲ میلادی بزرگترین شریک تجاری ایران به حساب می آمد و انتظار می رود که آغاز اجرای برجام و رفع تحریم ها فرصت خوبی در اختیار شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران قرار دهد.