نگران کاهش حمایت دمکرات ها از اسرائیل هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، «آیلت شیکد»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی گفت که رژیم صهیونیستی از ترامپ انتظار دارد تا به تعهدات خود در خصوص انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به بیت المقدس پایبند بماند.

بر اساس این گزارش، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که این سخنان را در همایش روسای سازمان های بزرگ یهودی در آمریکا مطرح می کرد، گفت رژیم صهیونیستی از رئیس جمهور ترامپ انتظار دارد تا به تعهدات خود به رای دهندگان به وی عمل کرده و سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند.

وی همچنین در خصوص اعتراضات فلسطینیان در پی اظهارات ترامپ در خصوص لزوم انتقال سفارت به بیت المقدس افزود: ما نگران پیام تنش زای فلسطینیان هستیم که سعی در پخش آن (پیام) نیز دارند.

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی تصریح کرد که فکر می کند که سفارت باید به بیت المقدس انتقال یابد و امیدوار است ترامپ سر قول خود بایستد.

اما «شیکد» در بخش دیگر از سخنان خود از مستمعین خود خواست که به دو پدیده در حال رخ دادن در آمریکا توجه داشته باشند: اول، کاهش حمایت از فلسطین در میان دمکرات های آمریکا و دیگری افزایش یهودی ستیزی در آمریکا پس از انتخاب ترامپ. وی گفت: من نگران کاهش حمایت از اسرائیل در میان حزب دمکرات هستم.

شیکد با اشاره به نظرسنجی انجام شده در آمریکا که در خصوص میزان حمایت از این رژیم توسط دمکرات ها انجام شده بود، گفت: من آن شبی که نتایج نظرسنجی را اعلام کردند، تقریبا نخوابیدم.