جزئیات عملکرد امروز صرافی ها/نرخ اسکناس دلار به ۳۷۷۵ تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ امروز، یکشنبه مورخ ١ اسفند ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید یورو: ٤٠,٥٤٦ ریال

نرخ فروش یورو: ٤٠,٧١٥ ریال

نرخ خرید دلار آمریکا: ٣٧,٨٤٣ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ٣٧,٨٨٢ ریال

نرخ خرید درهم امارات: ١٠,٣٧٦ ریال

نرخ فروش درهم امارات: ١٠,٣٩٠ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:

نرخ فروش حواله یورو: ٤٠,٠٩٥ریال

نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,٧٥٠ ریال

نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,٣٥٠ ریال