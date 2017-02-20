جزئیات عملکرد امروز صرافی ها/نرخ اسکناس دلار به ۳۷۷۵ تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافیهای مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت میشود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ امروز، یکشنبه مورخ ١ اسفند ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافیهای مجاز به شرح زیر بوده است:
نرخ خرید یورو: ٤٠,٥٤٦ ریال
نرخ فروش یورو: ٤٠,٧١٥ ریال
نرخ خرید دلار آمریکا: ٣٧,٨٤٣ ریال
نرخ فروش دلار آمریکا: ٣٧,٨٨٢ ریال
نرخ خرید درهم امارات: ١٠,٣٧٦ ریال
نرخ فروش درهم امارات: ١٠,٣٩٠ریال
همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافیهای منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:
نرخ فروش حواله یورو: ٤٠,٠٩٥ریال
نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,٧٥٠ ریال
نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,٣٥٠ ریال
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