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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۲۸

بانک مرکزی اعلام کرد؛

جزئیات عملکرد امروز صرافی ها/نرخ اسکناس دلار به ۳۷۷۵ تومان رسید

جزئیات عملکرد امروز صرافی ها/نرخ اسکناس دلار به ۳۷۷۵ تومان رسید

بر اساس اعلام بانک مرکزی، صرافی های منتخب اسکناس دلار را در امروز (دوشنبه) به قیمت ۳۷۷۵ تومان فروختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ امروز، یکشنبه مورخ ١ اسفند ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید یورو: ٤٠,٥٤٦ ریال

نرخ فروش یورو: ٤٠,٧١٥ ریال

نرخ خرید دلار آمریکا: ٣٧,٨٤٣ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ٣٧,٨٨٢ ریال

نرخ خرید درهم امارات: ١٠,٣٧٦ ریال

نرخ فروش درهم امارات: ١٠,٣٩٠ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:

نرخ فروش حواله یورو: ٤٠,٠٩٥ریال

نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,٧٥٠ ریال

نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,٣٥٠ ریال

کد مطلب 3912895

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