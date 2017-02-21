۳۰درصد ظرفیت قطارهای نوروزی پر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، میرحسن موسوی با اشاره به آخرین وضعیت فروش بلیت‌های نوروزی راه‌آهن اظهار داشت: از زمان آغاز پیش فروش بلیت‌های نوروزی در تاریخ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ بهمن، بلیت مسیرهای کمربندی مشهد در بسیاری از ایام پیک سفر، به طور ۱۰۰ درصد فروخته شده، اما همچنان در بسیاری از مسیرها برای برخی روزها، بلیت موجود است؛ بنابراین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مراکز فروش و یا به صورت آنلاین برای خرید بلیت اقدام کنند.

معاون مسافری راه‌آهن با اشاره به شرایط جوی و شدت نزولات آسمانی طی روزهای گذشته و عدم اخلال در سیر و حرکت قطارهای مسافربری گفت: به همت کارکنان زحمتکش شرکت راه‌آهن که در همه نقاط ایران از مناطق زیر بارش باران و سیلاب تا مناطق پوشیده از برف و کولاک و حتی مناطق تحت هجوم گرد و غبار و ماسه مشغول به کار هستند، هیچ اخلالی در شبکه ایجاد نشد و قطارها با کمترین عارضه موفق به جابجایی مسافران شدند.

موسوی تصریح کرد: علی رغم شرایط حاد در برخی مسیرها، اما هیچ یک از سفرها لغو نشد.

وی به تشریح نقاط تحت شرایط حاد پرداخت و گفت: سیل در کرمان باعث کمی تاخیر در حرکت قطارها شد؛ اما با تلاش کارکنان راه‌آهن خطوط ترمیم شده و قطارها به حرکت خود ادامه دادند. همچنین در مشهد مقدس، تبریز و شمال غرب نیز علی رغم کولاک و بارش شدید، با استفاده از ماشین‌آلات برف روب خطوط آماده سیر و یخ‌زدگی سوزن‌ها به موقع برطرف شد، همچنین شن‌های روان که خطوط راه‌آهن در سیستان و بلوچستان را پوشانده بود نیز، به موقع پاکسازی شد.

معاون مسافری راه‌آهن با اشاره به انسداد جاده ها و لغو پروازها در فرودگاه‌ها به ویژه فرودگاه مشهد در روزهای قبل اظهار داشت: در آن برهه زمانی به ویژه در فرودگاه مشهد، با پیش‌بینی واگن‌های مازاد در ایستگاه راه‌آهن مشهد و سایر نقاط کشور موفق به جابجایی مسافران پروازها و اتوبوس‌های گیر افتاده در برف و کولاک شدیم.

وی ادامه داد: علاوه بر تکمیل ظرفیت واگن‌های خالی، از واگن‌های ذخیره استفاده کردیم که خوشبختانه موفق به جلب رضایت عمومی مسافران شدیم.

موسوی با بیان اینکه لحظه به لحظه، حرکت قطارها و احتمال شکستگی ریل‌ها توسط ماموران راه‌آهن تحت کنترل قرار دارد، گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاق باید وضعیت خطوط به طور مرتب مورد کنترل باشد.