داوطلبان انتخابات شوراها برای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبر زمانی اظهار کرد: داوطلبان ثبت‌نام شوراهای شهر و روستا از هم‌اکنون باید نسبت به تهیه گواهی سوءپیشینه خود اقدام لازم را به عمل‌آورند.

زمانی در ادامه گفت: با توجه به اینکه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور بیست و نهم اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود و بنا به‌صراحت قانونی بند ۳ ذیل ماده ۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از سوی داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان ثبت‌نام که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت‌نام الزامی است، به داوطلبین توصیه می‌شود از هم‌اکنون برای اخذ این گواهی اقدام کنند.

وی گفت: ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی الزامی است و به دلیل تقارن ایام ثبت‌نام با روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی و زمان‌بر بودن دریافت گواهی، داوطلبان باید سریع‌تر نسبت به دریافت این گواهی از اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی شهرستان کرج اقدام کنند.

فرماندار کرج بابیان اینکه زمان ثبت‌نام از کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا سی‌ام اسفند اعلام‌شده است گفت: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ۲۵ سال تمام، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام، از دیگر شرایط داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وی در مورد شرایط تحصیلی کاندیداهای شوراهای شهر و روستا گفت: دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روسـتاهای بالای ۲۰۰ خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت و داشـتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت شرایط تحصیلی داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان‌شده است.

سرپرست فرمانداری کرج گفت: کسانی که در دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند بـه شـرطی کـه در همـان محـل کاندیـدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معاف‌اند.