موفقیت فیلم «یادم تورو فراموش» در کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «یادم تورو فراموش» برنده جایزه بهترین فیلم خارجی زبان جشنواره Canada International film festival شد.

فیلم wishbone آخرین ساخته علی عطشانی که با نام «یادم تو رو فراموش» در سی و پنجمین جشنواره فجر نمایش داده شد، در چهارمین حضور بین المللی خود موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان جشنواره بین المللی فیلم کانادا شد.

جشنواره بین المللی کانادا روز گذشته همزمان با اعلام برندگان در شهر مونترال کانادا به اتمام رسید.

این فیلم براساس پرونده شهلا جاهد که در سال ۱۳۸۹ به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست اعدام شد، ساخته شده است.

در این فیلم بازیگرانی چون حسین یاری، آزاده مهدیزاده، میترا حجار، ماه چهره خلیلی، مازیار فلاحی، خشایار راد و بیتا عطشانی حضور دارند.

میترا حجار در نقش شهلا جاهد و حسین یاری در نقش ناصر محمدخانی در «یادم تورو فراموش» بازی کرده اند.

در خلاصه داستان «یادم تورو فراموش» آمده است: دامون مربی بر کنار شده یکی از باشگاه های پرطرفدار با دختری که سال ها پیش با او ارتباط داشته روبرو می شود.