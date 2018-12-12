نمایش ۲ فیلم از علی عطشانی در جشنواره فیلم سوییس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سایت American Brightlight Film Productions که پخش جهانی فیلمهای «پارادایس» و «یادم تو را فراموش» را برعهده دارد، این فیلم ها که هر ۲ ساخته علی عطشانی است در ادامه حضورهای خارجی خود در جشنواره بینالمللی فیلم سوییس به نمایش درمی آید.
جشنواره بینالمللی فیلم سوییس طی پنج روز از ۱۷ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۶ تا ۳۰ آذر ماه در این کشور برگزار میشود.
فیلم «پارادایس» ساخته علی عطشانی که بازیگرانی همچون جواد عزتی و مهران رجبی از ایران و الویا بورکات و کاترین فولوس از کشور آلمان در آن به ایفای نقش پرداختهاند در سال ١٣٩۴ در کشورهای آلمان، اسپانیا و ایران فیلمبرداری شده و قرار است به زودی در ایران نیز به نمایش درآید.
داستان این فیلم که در راستای تبلیغ دین مبین اسلام و مذهب تشیع و نفی فرقههای دروغین منتسب به اسلام همچون طالبان و داعش است، درباره حضور سه روحانی ایرانی در کنفرانسی است که در کشور آلمان با عنوان «مذهب من» برگزار میشود.
در «یادم تو را فراموش» میترا حجار در نقش شهلا جاهد و حسین یاری در نقش ناصر محمدخانی بازی کردهاند.
در خلاصه داستان «یادم تو رو فراموش» آمده است: «دامون مربی بر کنار شده یکی از باشگاههای پرطرفدار با دختری که سالها پیش با او ارتباط داشته روبهرو میشود.»
در این فیلم بازیگرانی چون حسین یاری، آزاده مهدیزاده، میترا حجار، ماه چهره خلیلی، مازیار فلاحی، خشایار راد و بیتا عطشانی حضور دارند.
