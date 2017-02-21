«امروزی ها» میزبان کمدین «خندوانه» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «امروزی ها» که از شنبه تا چهارشنبه از شبکه یک پخش می شود، امروز سه شنبه سوم اسفند با حضور علی مشهدی که به واسطه استند آپ کمدی هایش در «خندوانه» چهره شد، روی آنتن می رود.

احسان ارغوانی طراح و تهیه کننده برنامه در این باره گفت: امروز میزبان علی مسعودی شهره به علی مشهدی، بازیگر خوب و توانای کشورمان هستیم. مجری برنامه با او درباره خنده و خنداندن مردم صحبت خواهد کرد.

برنامه «امروزی ها» با اجرای پدرام کریمی پخش می شود.

برنامه امروزی ها با محوریت دغدغه ها و معضلات جوانان در حوزه های مختلف همچون اعتیاد، فضای مجازی، بیکاری، موسیقی، مد، ازدواج، مهاجرت، آشنایی قبل از ازدواج، بازار کار، ثروت، ورزش، تفریح و سرگرمی و ... از شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۱۷ به مدت یک ساعت پخش می شود.