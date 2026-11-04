خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- شهاب الدین فرجی*: همزمان شدن ایام فاطمیه با روز ملی مبارزه با استکبار و تشییع پیکر شهدای گمنام، پیوندی ناگسستنی میان سیره حضرت زهرا (س) و ایستادگی ملت ایران برقرار کرده است؛ مثلثی از مقاومت که از بانوی دو عالم تا خون‌های بی‌نام میدان‌های جنگ، همگی بر یک اصل انتخاب عزت بر ذلت، تاکید دارد.

در تقویم آیینی و انقلابی ما، ایام فاطمیه تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه بازخوانی تاریخِ ایستادگی است، امسال که ایام فاطمیه با یوم‌الله ۱۳ آبان و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام پیوند خورده است، حقیقت بزرگی همچون فرهنگ مقاومت ایران، ریشه‌ای عمیق در سیره اهل‌بیت (ع) دارد.تکامل می یابد.

حضرت فاطمه (س)، پیشوای زنان آزاده جهان، در طول عمر کوتاه اما پربرکت خود، آموزه‌هایی فراتر از مرزهای زمانه خود به جهان ارائه داد. ایشان با ایستادگی بر اصول و ارزش‌ها در برابر شقی‌ترین افراد زمانه، نشان داد که انسان مؤمن باید حتی به قیمت از دست دادن زندگی مادی، بر حق ایستاد، این بصیرت در سن کم و ثبات قدم در برابر ظلم، همان الگویی است که امروز در چهره شهدای ما تبلور یافته است.

تقارن تاریخی؛ از ۱۳ آبان تا پیکر شهدای گمنام

۱۳ آبان، یادآور ایستادگی ملت در برابر تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی است؛ رویدادهایی که همگی بر یک اصل استقلال و عزت، حتی به قیمت خون استوار است.

همان‌گونه که حضرت زهرا (س) شهادت عزت‌مندانه را به زندگی ذلت‌بار ترجیح داد، ملت ایران نیز در ایستگاه‌های تاریخی ۱۳ آبان، راه را بر استکبار جهانی بست. این مسیر، همان مسیری است که شهدای گمنام ما نیز با همان روحیه طی کردند.

بسیاری از شهدای ما در دوران دفاع مقدس، درست مانند حضرت فاطمه (س)، در سنین جوانی به چنان سطح از بصیرت و درک سیاسی و اجتماعی رسیدند که می‌توان آن‌ها را بازآفرینان الگوی فاطمی دانست، آن‌ها با وجود اینکه نام و نشان مشخصی نداشتند، اما با همان نگاه «عزت‌طلبانه»، جان خود را فدای دین و میهن کردند.

این شهدای بی‌نام، با تأسی از سیره بانوی دو عالم، برخورداری از ارزش‌های الهی را بر هر چیز دیگری مقدم دانستند و با همان شیوه «مظلومانه اما سربلند»، به فیض شهادت نائل آمدند، پیوند میان این دو، بزرگ‌ترین گواه بر حقانیت راهی است که این عزیزان در آن گام برداشتند.

درس نهایی؛ ایستادگی در آزمون‌های امروز

مقاومت، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ هویت است. از سیره حضرت زهرا (س) تا خون شهدای گمنام، همه یک پیام مشترک دارند، در هر زمان و هر شرایطی، باید بر اصول اعتقادی و ملی راسخ ماند و در برابر ظلم، هرگز کوتاه نیامد چرا که سعادت ابدی، در گروِ همان ایستادگی است که از فاطمه (س) آغاز شد و در خون شهدای ما تبلور یافت.

اکنون نیز، اگر خود را از پیروان راستین آن بانوی بزرگ بدانیم، وظیفه ما تکلیفی فراتر از عزاداری است؛ وظیفه ما، تداوم همان مسیر ایستادگی در برابر شقی‌ترین دشمنان زمانه، یعنی آمریکا و اسرائیل جهان‌خوار است، باید با همان صلابت، در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنیم و به هیچ قیمتی، از اصول اساسی نظام و ارزش‌های اعتقادی خود کوتاه نیاییم.

همان‌گونه که شهدای گران‌قدر ما تا آخرین نفس بر سر وظیفه خود ایستادند و جان ارزشمندشان را در مسیر حق فدا کردند، ما نیز می‌دانیم که نباید از هیمنه پوشالی قدرت‌های مادی هراسی داشته باشیم؛ چرا که یقین داریم خداوند با مؤمنان و صابران است.

هم‌زمانیِ ایام فاطمیه، روز ملی مبارزه با استکبار و تشییع شهدای گمنام، یک پیام رسا دارد: که مقاومت، یک مکتب است که از خانه وحی آغاز و در کربلا به اوج رسید و در هشت سال دفاع مقدس با خون نوشته شد و امروز در برابر چشم جهانیان، در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های مادی، قد علم کرده است.

لاله‌های گمنامی که این روزها در خیابان‌ها و میادین تشییع می‌شوند، در حقیقت همان دسته‌گلی هستند که حضرت فاطمه (س) چهارده قرن پیش کاشت و اکنون، در خاک ایران اسلامی، به شکوه و شکوفایی رسیده است.

*فعال فرهنگی و کارشناس ارشد علوم سیاسی