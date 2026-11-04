https://mehrnews.com/x3dwxZ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳ کد مطلب 7000188 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳ شور و نشاط ویژه دلگانی ها در راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۵ دلگان- راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور فارس و بلوچ در شهرستان دلگان برگزار شد. دریافت 44 MB کد مطلب 7000188 کپی شد مطالب مرتبط آمادگی مردم دلگان برای آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان دلگان میزبان رقابتهای شتردوانی قهرمانی کشور میشود امام جمعه موقت دلگان: میدان امروز دانشآموزان، علم و فناوری است ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در دلگان رفع تصرف شد حماسه حضور مردم رامیان در راهپیمایی ۱۳آبان برچسبها شهرستان دلگان یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان
نظر شما