به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در هشت فصل تدوین شده و حاصل بیش از سه سال پژوهش نویسنده، از بهار ۱۴۰۱ تا زمستان ۱۴۰۴، و همچنین بیش از یک دهه تجربه تدریس او در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران است. این اثر را می‌توان ادامه پژوهش پیشین نادری با عنوان «درآمدی بر انسان‌شناسی غرب آسیا و شمال آفریقا» دانست که با نگاهی بومی به مسائل و تحولات منطقه می‌پردازد.

یکی از ویژگی‌های شاخص کتاب، انتخاب عنوان «غرب آسیا» به جای اصطلاح «خاورمیانه» است. نویسنده با رویکردی انتقادی، کاربرد واژه خاورمیانه را متأثر از نگاه اروپامحور و پیشینه تاریخی استعمار می‌داند و اصطلاح غرب آسیا را توصیفی جغرافیایی‌تر برای معرفی این منطقه معرفی می‌کند.

هشت فصل کتاب موضوعاتی همچون جنبش‌های اسلامی معاصر، منازعات و جنگ‌های منطقه‌ای، مسئله یهودیان، نقش رسانه‌ها در تحولات سیاسی و اجتماعی، انقلاب‌های معاصر کشورهای عربی و اسلامی، اقتصاد سیاسی و دولت‌های رانتی، فرهنگ سیاسی و جایگاه زنان در جهان عرب و اسلام را در بر می‌گیرد.

نادری در این اثر تلاش کرده است با عبور از توصیف صرف رویدادها، زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحولات منطقه را واکاوی کند و تصویری جامع از نیروهای اثرگذار بر تغییرات سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.

به اعتقاد نویسنده، تحولات پرشتاب سال‌های اخیر، به‌ویژه رویدادهای منطقه از سال ۲۰۲۳ و عملیات طوفان‌الاقصی، ضرورت شناخت عمیق‌تر غرب آسیا و شمال آفریقا را دوچندان کرده است. از همین رو، کتاب حاضر می‌کوشد ضمن بررسی ریشه‌های تاریخی و ساختاری مسائل منطقه، چشم‌اندازهای پیش روی آن را نیز مورد توجه قرار دهد.

احمد نادری، دانشیار انسان‌شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دارای مدرک دکتری از برلین آلمان است و سابقه ریاست گروه انسان‌شناسی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران را در کارنامه دارد. حوزه‌های پژوهشی او شامل انسان‌شناسی سیاسی، مطالعات جوامع مسلمان، انسان‌شناسی غرب آسیا و ژئوپلیتیک است.

کتاب «فرهنگ و سیاست در غرب آسیا و شمال آفریقا» با توجه به گستره موضوعات و رویکرد تحلیلی خود، منبعی برای پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه‌های علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، مطالعات منطقه‌ای و روابط بین‌الملل به شمار می‌رود.