به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در خرم‌آباد و در جمع مردم، دانشجویان و دانش‌آموزان، اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور بصیرت، شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است.

وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ افزود: دانشجویان و دانش‌آموزان ایرانی با این اقدام، برگ مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند و نشان دادند ملت ایران زیر بار زورگویی، تحقیر و سلطه هیچ قدرتی نخواهد رفت.

حضور مردم، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به حضور مردم، دانشجویان و دانش‌آموزان خرم‌آبادی در راهپیمایی ۱۳ آبان بیان کرد: شرکت‌کنندگان با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» بار دیگر بر عزم خود برای دفاع از استقلال، عزت و اقتدار ایران تأکید کردند.

هاشمی‌فر این حضور را جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و وفاداری مردم لرستان به آرمان‌های انقلاب و خون شهدا دانست و گفت: ملت ایران با صلابت، مسیر امام راحل و شهیدان را ادامه می‌دهد و در دفاع از میهن، ولایت و ارزش‌های نظام اسلامی ثابت‌قدم است.

پلیس در کنار مردم برای حفظ امنیت و آرامش

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش پلیس در تأمین امنیت عمومی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی همواره خود را خدمتگزار مردم و پاسدار امنیت، آرامش و اقتدار کشور می‌داند.

فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرد: پلیس در کنار مردم بصیر و انقلابی، با تمام توان برای صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا تلاش می‌کند.