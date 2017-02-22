«دم سرد» به جشنواره جهانی فیلم لندن راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «دم سرد» به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس رزیجی در تازه ترین حضور جهانی خود ٢٩ آوریل در جشنواره جهانی فیلم لندن نمایش داده می شود.

جایزه «لندن ایندپندنت» با فعالیت ویژه اش روی سینمای مستقل و فیلم های تولید شده با بودجه پایین و با توجه به تعدد برگزاری و فعالیت مداوم در حوزه فیلم، بسیاری از فیلمسازان مستقل جهان را برای رقابت در بخش های مختلف و جنبی به خود جلب می کند و به همین دلیل جزو رویدادهای سینمایی و فرهنگی مهم انگلستان محسوب می‌شود.

فیلم «دم سرد» در بخش مسابقه اصلی این فستیوال نمایش داده می شود.

بیتا بادران، مجید مظفری، نادر نادرپور، پریچهر ریالی، حمیده براتی و عزت الله رمضانی فر، کیمیا ملایی و یاسین رسولی بازیگران این فیلم هستند.