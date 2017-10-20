به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، «دم سرد» ساخته عباس رزیجی همزمان با جشنواره نیکل کانادا، پنجاه و چهارمین حضور جهانیاش را در پایتخت ایالت تلنگانا و در شهر حیدرآباد هند تجربه میکند.
All Lights India International Film festival (ALIIFF) از مهمترین رویدادهای سینمایی است که از سوی ایندی وود برگزار می شود. این جشنواره امسال که سومین دوره برگزاریاش است در بخش سینمای ایران فیلم «دم سرد» را در بخش خارج از رقابت اصلی نمایش میدهد.
عباس رزیجی سازنده «دم سرد» در این باره میگوید این فیلم تا به حال در هیچ فستیوال ایرانی خارج از کشور شرکت نکرده و از حضور در این رویدادهای فرمایشی و غیرحرفهای خودداری می کند اما چنانچه یک فستیوال بینالمللی بخشی را به سینمای ایران اختصاص دهد در آن رویداد حضور خواهد یافت.
هنرمندانی چون بیتا بادران، مجید مظفری، نادر نادرپور، پریچهر ریالی، حمیده براتی و عزت الله رمضانی فر و کیمیا ملایی و یاسین رسولی به عنوان بازیگران خردسال در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فستیوال «آل لایتز ایندیا» از روز یکم تا ۴ دسامبر ۲۰۱۷ برگزار میشود.
