  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۱

کتاب داستانی «باقی مانده از...» رونمایی می‌شود

کتاب داستانی «باقی مانده از...» رونمایی می‌شود

کتاب «باقی مانده از...» شامل تعدادی از داستان‌های فرزانه کرم‌پور عصر امروز در شهر کتاب پاسداران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب پاسداران، کتاب «باقی مانده از...» نوشته فرزانه کرم‌پور عصر امروز چهارشنبه ۴ اسفند با حضور جمعی از منتقدان و علاقه‌مندان به ادبیات داستانی در شهر کتاب پاسداران رونمایی می‌شود.

کتاب «باقی مانده از...» اثر جدید فرزانه کرم‌پور است که تعدادی از داستان‌های کوتاه این نویسنده را در بر می‌گیرد. بیشتر داستان‌های این مجموعه زمینه اجتماعی دارند و به‌تازگی در قالب این کتاب توسط نشر نیماژ منتشر شده اند.

این مراسم با حضور لادن نیکنام، محمد قاسم زاده و حسن محمودی به عنوان منتقد برگزار شده و این افراد در این برنامه درباره کتاب مورد نظر سخنرانی می‌کنند.

برنامه رونمایی از «باقی مانده از...» عصر امروز چهارشنبه ۴ اسفند از ساعت ۱۸ در شهر کتاب پاسداران واقع در خیابان پاسداران، بوستان دوم(اخوان)، شماره ۹ برگزار می‌شود.

کد مطلب 3914200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه