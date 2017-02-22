به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب پاسداران، کتاب «باقی مانده از...» نوشته فرزانه کرمپور عصر امروز چهارشنبه ۴ اسفند با حضور جمعی از منتقدان و علاقهمندان به ادبیات داستانی در شهر کتاب پاسداران رونمایی میشود.
کتاب «باقی مانده از...» اثر جدید فرزانه کرمپور است که تعدادی از داستانهای کوتاه این نویسنده را در بر میگیرد. بیشتر داستانهای این مجموعه زمینه اجتماعی دارند و بهتازگی در قالب این کتاب توسط نشر نیماژ منتشر شده اند.
این مراسم با حضور لادن نیکنام، محمد قاسم زاده و حسن محمودی به عنوان منتقد برگزار شده و این افراد در این برنامه درباره کتاب مورد نظر سخنرانی میکنند.
برنامه رونمایی از «باقی مانده از...» عصر امروز چهارشنبه ۴ اسفند از ساعت ۱۸ در شهر کتاب پاسداران واقع در خیابان پاسداران، بوستان دوم(اخوان)، شماره ۹ برگزار میشود.
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