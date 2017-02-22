سخنی با نمایندگان مجلس/ جامعه را با سینمای مستند هم بشناسید

محمد کارت فیلمساز اجتماعی که بیشتر در عرصه ناهنجاری‌های جامعه و قشر آسیب پذیر مستندسازی می کند درباره حواشی پیش آمده در سینما و ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به مسایل برخی از فیلم های سینمایی به خبرنگار مهر گفت: من چند سالی است که به صورت جدی مستندهایی با موضوعات اجتماعی و ناهنجاری‌ها می سازم و تلاش می‌کنم واقعیت موجود را در چارچوبی جذاب و پرکشش بازنمایی کنم.

وی ادامه داد: در همین راستا ۲ اثر خود را در شیراز کارگردانی کردم که رامبد جوان در نقش تهیه کننده حضور داشت و به یاد دارم پس از ساخت این مستندها از نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس آن دوره دعوت کردیم که به تماشای این آثار بنشینند اما هیچکدام از آنها حتی حاضر نشدند زمانی را برای این موضوع بگذارند و این فیلم ها را ببینند. ما حتی بعد از ساخت «آوانتاژ» هم به طرق مختلف از مسئولان مرتبط با موضوع اعتیاد درخواست کردیم که این اثر را تماشا کنند اما باز هم این اتفاق نیفتاد.

این مستندساز با اشاره به رویکرد نمایندگان مجلس نسبت به فیلم های سینمایی اظهار کرد: به نظرم اینکه یک نماینده و یا کمیسیون فرهنگی براساس نظرات یک منتقد فیلم ها را قضاوت می کنند کار صحیحی نیست. اگر آنها دغدغه سینما را دارند، می توانند به تماشای آثار در جشنواره فیلم فجر بپردازند. گویا رسانه این دوستان قدیمی است و تنها براساس همان رسانه های قدیمی مسایل جامعه را می بینند و فکر می کنم به همین ترتیب می توانند مسایل را حل کنند در حالی که بهترین چیزی که مسایل جامعه را منعکس می کند فیلم های مستند جدی‌ است.

کارگردان مستند «آوانتاژ» تصریح کرد: نمایندگان مجلس اگر علاقه مند به این هستند که ببینند در جامعه چه می گذرد باید به تماشای آثار مستند بنشینند زیرا به هر حال ما مستندسازان با تحقیق و پژوهش چند سال از عمرمان را صرف ساخت یک اثر کرده و در آنها واقعیات را منعکس می کنیم و ماحصل این کنجکاوی را در یک پکیج ۷۰ دقیقه‌ای یا بیشتر و یا کمتر فراهم می‌کنیم اما مسئولان حتی از تماشای آنها و گذاشتن این زمان محدود هم خودداری می کنند.

کارت عنوان کرد: به نظرم مناسب نیست کمیسیون فرهنگی مجلس تنها موضوعات سینما را از زبان یک منتقد بشنوند و باور و براساس آن حرف ها سینما را قضاوت کنند. آنها می توانند این آثار را ببینند و اگر این آثار از مشکلات جامعه ما فاصله داشت آن موقع نسبت به آن اثر موضع بگیرند. مسئولان ما حتی می توانند مجموعه ای از آثار مستند را خریداری و آنها را در اتاق خود تماشا کنند تا از مسائل جامعه خبردار شوند. اغلب آثار داستانی و مستند سینمای ما واقعیات جامعه را به تصویر می کشند اگر فیلم ها امیدوارانه باشند نشانه جامعه امیدوار است و اگر ناامیدی در آنها وجود داشته باشد بیانگر این است که جامعه ما یک جامعه ناامید است.

وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: عزیزان یادتان باشد که شما نماینده مردم هستید اگر این طور هست باید پای حرف دل این مردم بنشینید و دردشان را بشنوید. بله سرتان خیلی شلوغ است قبول، اما خواهش می کنم اگر نمی روید به مردم سر بزنید فیلم های مستند جدی را ببینید تا بیشتر بدانید مسائل جامعه امروز چیست.