به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی یازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، ۱۸ اسفند در مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ برگزار میشود و طی آن، برگزیدگان کتابهای شعر منتشر شده در سال ۱۳۹۴ در سه حوزه شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر معرفی میشوند. همچنین در بخش ویژه افغانستان، بهترین کتابهای شعر منتشر شده طی ۱۰ سال گذشته این کشور در آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر معرفی خواهند شد.
برگزاری مراسم شعرخوانی در کنار مزار خیام و عطار در نیشابور و نیز شعرخوانی در حم رضوی از برنامههای اختتامیه این دوره از جشنواره شعر فجر است که در دست تدارک برای برگزاری است.
همچنین میهمانانی از روسیه و افغانستان نیز در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره شعر فجر حضور خواهند داشت.
همچنین پس از برگزار ۷ محفل در شهرهای کاشان، کرج، تهران، مشهد، ری و جزیره هرمز، هشتمین محفل شعرخوانی یازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر به یاد شاعر بلندآوازه خوزستان، زندهیاد محمود صفارزاده و شهدای هشت سال دفاع مقدس در شوش دانیال برپا میشود.
در این محفل جواد محقق، حمیدرضا شکارسری، جلیل صفربیگی، عبدالرحیم سعیدیراد، ارمغان بهداروند و علیرضا لبش در سفر به خوزستان و شهر شوش دانیال میهمان شاعرانی چون قاسم آهنینجان، بهمن ساکی، علیرضا شکرریز، داوودرضا کاظمی، هوشنگ دیناروند، مرتضی حیدری آلکثیر، فردین کوراوند و جمع دیگری از شعرای خوزستان خواهند بود.
محفل دفاع مقدس از سلسله محافل شعر فجر، فردا پنجشنبه برگزار میشود و علاوه بر شعرخوانی شاعران، جواد محقق، معاون شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و محمد جورمند، شاعر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در آن سخن خواهند گفت.
یکی دیگر از برنامههای این محفل، تجلیل از خانواده زندهیاد استاد محمود صفارزاده، شاعر خوشقریحه و شیرینسخن شهرستان شوش است که ۲۱ آذرماه امسال (کمتر از ۳ ماه قبل) در ۵۴ سالگی درگذشت.
شاعران اعزامی به خوزستان، علاوه بر شعرخوانی در هشتمین محفل جشنواره شعر فجر، از سد کرخه و منطقه عملیاتی فتحالمبین نیز دیدن میکنند.
محفل دفاع مقدس جشنواره شعر فجر، فردا پنجشنبه ۵ اسفند از ساعت ۱۵ در تالار نیایش شوش واقع در بلوار مدرس این شهر برگزار میشود.
نظر شما