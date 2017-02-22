مجوز عرضه ۱۹ فیلم در شبکه نمایش خانگی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه یکشنبه یکم اسفند ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «گیتا» به تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری و کارگردانی مسعود مددی، «باز هم سیب داری» به تهیه کنندگی حمیدرضا آشتیانی پور و کارگردانی بایرام فضلی، «لاک قرمز» به تهیه کنندگی سید جمال سید حاتمی و کارگردانی مشترک ابراهیم طالش مجیدی، محمد رضا طالش مجیدی، «دیرین دیرین و پیام های بهداشتی» قسمت ۱و۲ به تهیه کنندگی محمد ابوالحسنی و کارگردانی علی درخشی، «اجباری» به تهیه کنندگی رضا رخشان و کارگردانی سید حمیدرضا رفائی و «سایبان» به تهیه کنندگی سید علیرضا هدایتیان و کارگردانی رضا کاویانی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه ۶ عنوان فیلم خارجی، ۶ عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها و یک عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.