به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی بی اِس، «رینس پریباس» و «استیو بانون» دو تن از مشاوران سیاسی ارشد رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه بعدازظهر به وقت محلی با حضور در «کنفرانس سالانه اقدام سیاسی محافظه کاران» (CPAC) به ایراد سخنرانی پرداختند.

«رینس پریباس» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و «استیو بانون» استراتژیست ارشد ترامپ در این کنفرانس به پرسشهای «مت اِشلاپ» رئیس «اتحادیه محافظه کاران آمریکا» که حمایت مالی این کنفرانس سالانه را برعهده دارد- پاسخ دادند.

حضور مشترک این دو مشاور ارشد ترامپ در کنفرانس مزبور می تواند بخشی از تلاشهای آنان برای فرونشاندن شایعاتی باشد که از بروز تنش در میان آنها حکایت می کنند.

پریباس که پیش از این ریاست کمیته ملی حزب جمهوریخواه را برعهده داشت،‌ یک گزینه مناسب برای ترامپ جهت نظارت بر پرسنل و کارکنان کاخ سفید بود؛‌ در حالیکه بانون که پیشتر رئیس وبگاه جنجالی «بریت بارت» بود، در حال حاضر به عنوان معمار دستورکار عوام گرایانه (پوپولیستی) ترامپ از اعتبار بالایی برخوردار است.

نخستین پرسش، بزرگترین «تصورات غلط» مردم در مورد کاخ سفید بود. پریباس پاسخ داد که «بزرگترین تصور غلط چیزهایی است که شما [در مورد ما] می خوانید». وی گفت که او و بانون با یکدیگر تفاهم داشته و از نزدیک با همدیگر کار می کنند. پریباس همچنین گفت که انتخابات ۲۰۱۶ نشان داد که حزب جمهوریخواه و جنبش محافظه کار آمریکا می توانند با یکدیگر متحد شوند. وی افزود: «دونالد ترامپ توانست حزب جمهوریخواه و جنبش محافظه کار را با یکدیگر آشتی دهد و من و استیو [بانون] این موضوع را می دانیم».

بانون نیز بطور مکرر به رسانه ها به عنوان «حزب مخالف» اشاره کرد و گفت که آنچه که رسانه ها گزارش می دهند «همیشه اشتباه» است. وی تصدیق کرد که «افراد متفاوت در ائتلاف ترامپ اولویتهای متفاوتی دارند ولی قادرند که با یکدیگر به توافق رسیده و پیروز شوند».

بانون با تکرار انتقادات خود از رسانه ها گفت که «آنها از آنچه که در درون دولت اتفاق می افتد و همچنین قصد ترامپ برای عمل به تمام وعده های انتخاباتی خود آگاهی ندارند».

این دو مشاور ترامپ سپس به این پرسش که «مهم ترین اقدامات دولت ترامپ در نخستین ماه ریاست جمهوری وی چه بود»، پاسخ دادند. پریباس گفت که اعلام نامزدی «نیل گورساچ» برای دیوان عالی آمریکا و دستور اجرایی وی برای مقررات زدایی و اقداماتش در حوزه مهاجرت را مهمترین اقدامات دولت جدید آمریکا در این بازه زمانی یکماهه می داند.

بانون در پاسخ به همین پرسش گفت که سه حوزه وسیعی که ترامپ هم اکنون بر آنها متمرکز است، عبارتند از «حوزه حاکمیت و امنیت ملی»، «ملی گرایی اقتصادی» و «ساختارشکنی دولت اجرایی».