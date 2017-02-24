به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف در ۲۹ بهمن‌ماه راه ارتباطی هزار روستا را مسدود کرد و از دقایق ابتدایی بارش جدال راهداران با برف آغاز شد.

هفت روز از آغاز بارش سنگین برف که به مدت چند روز ادامه یافت، سپری شده و در تمام این مدت برخی راهداران تا ۴۸ ساعت بدون استراحت در جاده‌ها حضور یافته و نسبت به برف‌روبی اقدام می‌کردند.

با تلاش راهداران در نهایت چهار روز بعد از بارش راه ارتباطی تمامی روستاها بازگشایی شد اما اینبار به دلیل کولاک شدید برف که با وزش بادهای تند حادث شده بود، راه‌های ارتباطی ۴۰ روستا مجدداً مسدود شد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: راهداران بدون استراحت و بازگشت به خانه بیش از ۴۰ ساعت است در جاده‌ها حضور دارند و با این وجود میزان برف و کولاک شدید است.

علی یوسف زاده تصریح کرد: ارتفاع برف به اندازه ماشین‌آلات راهداری بالا رفته و راهداران در سوز شدید سرما مشغول بازگشایی محورها هستند.

وی افزود: برخی روستاها به تعداد چهار، پنج یا شش بار برف‌روبی شده و مجدداً به دلیل کولاک مسدود شده است و راهداران مجبور شده‌اند راه بازگشایی شده را برای بار دوم بازگشایی کنند.

وی تأکید کرد: در وضعیت فعلی تعدادی از روستاهای شهرستان نیر و تعدادی روستا در اردبیل و کوثر در مجموع ۱۰ روستا مسدود بوده و مابقی بازگشایی شده است.

در عین حال رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نیر در گفتگو با خبرنگار مهر نیز تأکید کرد: بیشترین راه مسدود در شهرستان نیر است که راه ارتباطی روستاهای بخش مرکزی و کورائیم مسدود شده است.

کرامت حمزه نیاری در پاسخ به اینکه شدت بارش و کولاک برف به چه میزان است، اضافه کرد: ارتفاع برف به پنج متر رسیده و به جای کولاک باید از تعبیر طوفان برف استفاده کرد.

وی به تجربه وزش باد با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت اشاره کرد و افزود: راهداران بی‌وقفه در محورهای مواصلاتی حضور دارند و با وجود سختی کار عملیات برف‌روبی ادامه دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به بهبود نسبی شرایط جوی تا پایان روز جمعه می‌توان راه‌های روستایی مسدود را بازگشایی کرد.