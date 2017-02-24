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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

مدیرکل نظارت سازمان حمایت خبر داد؛

ورود سازمان حمایت به پیش‌فروش ساندرو

ورود سازمان حمایت به پیش‌فروش ساندرو

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت گفت: درصورتی که محدودیتی در عرضه برنامه ریزی شده خودرو ساندرو توسط کارخانه سازنده ایجاد شود مطابق آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده عمل می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام میراخورلو در خصوص پیش فروش خودروی ساندرو گفت: پس از تحویل خودرو به خریدار مطابق قیمت رسمی واحد تولیدی، عرضه و تعیین قیمت خودرو در بازار مصرف تابع شرایط عرضه و تقاضا است؛   البته عوامل متعددی بر روی تقاضای واقعی خودرو اعم از کیفیت، مشخصات فنی و ارزنده بودن در مقابل قیمت موثر است، اما درخصوص خودروی ساندرو و ساندرو استپ وی، یکی از عواملی که موجب ایجاد تقاضای غیرواقعی گردیده، موضوع اختلاف قیمت بازار با قیمت رسمی کارخانه بواسطه عرضه کم است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پیش بینی می شود با  افزایش عرضه و کاهش حاشیه قیمت بازار، این بخش غیر واقعی تقاضا حذف و تعادل در بازار این خودرو ایجاد شود، البته عواملی نظیر تولید محدود، بالا بودن کشش تقاضای خودروی مدنظر نیز موثر است و به نظر نمی رسد علت بروز مشکل اختلاف قیمت در این زمینه ناشی از تصمیم گیری پیرامون عدم عرضه متناسب با تقاضای موجود توسط خودروساز بوده باشد.

وی تصریح کرد: درصورتی که محدودیتی در عرضه به صورت برنامه ریزی شده توسط کارخانه سازنده ایجاد شود مطابق ماده ۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با پیگیری جدی این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب از سوی واحد تولیدی و اتخاذ شیوه های مناسب و فروش نسبت به تعادل قیمت اقدام گردد.

کد مطلب 3916039

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    نظرات

    • حسین IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      ثبت نام اینترنتی رنو ساندرو استپ وی با مشکلات زیادی همراه است - حدود 500 هزار متقاضی برای ثبت نام 5400 خودرو در سایت اینترنتی سایپا وارد میشوند -ترافیک سایت بسیار بالاست - ظرفیت ثبت نام زود تکمیل میشه
    • حسین IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
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      چون تعداد متقاضیان این خودرو 10 برابر تعداد خودروهای ثبت نامی است باید از طریق قرعه کشی و به شکل رندمی این خودروها واگذار شود-از یکشنبه 8 اسفند به مدت 3 روز فرصت ثبت نام در نظر گرفته شود وسپس قرعه کشی
    • حسین IR ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      نمایندگی های سایپا در مدت یکساعت , تمام خودروها را ثبت نام میکنند .

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