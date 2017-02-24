به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام میراخورلو در خصوص پیش فروش خودروی ساندرو گفت: پس از تحویل خودرو به خریدار مطابق قیمت رسمی واحد تولیدی، عرضه و تعیین قیمت خودرو در بازار مصرف تابع شرایط عرضه و تقاضا است؛ البته عوامل متعددی بر روی تقاضای واقعی خودرو اعم از کیفیت، مشخصات فنی و ارزنده بودن در مقابل قیمت موثر است، اما درخصوص خودروی ساندرو و ساندرو استپ وی، یکی از عواملی که موجب ایجاد تقاضای غیرواقعی گردیده، موضوع اختلاف قیمت بازار با قیمت رسمی کارخانه بواسطه عرضه کم است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پیش بینی می شود با افزایش عرضه و کاهش حاشیه قیمت بازار، این بخش غیر واقعی تقاضا حذف و تعادل در بازار این خودرو ایجاد شود، البته عواملی نظیر تولید محدود، بالا بودن کشش تقاضای خودروی مدنظر نیز موثر است و به نظر نمی رسد علت بروز مشکل اختلاف قیمت در این زمینه ناشی از تصمیم گیری پیرامون عدم عرضه متناسب با تقاضای موجود توسط خودروساز بوده باشد.

وی تصریح کرد: درصورتی که محدودیتی در عرضه به صورت برنامه ریزی شده توسط کارخانه سازنده ایجاد شود مطابق ماده ۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با پیگیری جدی این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب از سوی واحد تولیدی و اتخاذ شیوه های مناسب و فروش نسبت به تعادل قیمت اقدام گردد.