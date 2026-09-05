به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، مجید تجملیان با اشاره به تسهیل فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: راه‌اندازی این درگاه اقدام ارزشمندی برای کاهش بروکراسی اداری و تسریع امور مردم بوده، اما متقاضیان باید پیش از صرف هزینه‌های سنگین برای راه‌اندازی کسب‌وکار، از ضوابط محل فعالیت خود نیز اطلاع داشته باشند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر با اصلاح نظام اداری و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، بخش قابل توجهی از فرآیند دریافت مجوزها به‌صورت الکترونیکی و با سرعت بیشتری انجام می‌شود و بسیاری از فرآیندهای زائد و امضاهای طلایی نیز کاهش یافته است که این موضوع اتفاق مثبتی در نظام اداری کشور محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در حوزه مشاغل شهری، لازم است موضوع محل استقرار و ضوابط شهری نیز در کنار فرآیند صدور مجوز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ممکن است فردی تمام مراحل قانونی دریافت مجوز را طی کند، اما پس از آغاز فعالیت، کسب‌وکار وی برای ساکنان محل یا سایر شهروندان ایجاد مزاحمت کند.

تجملیان با اشاره به ظرفیت قانونی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بیان کرد: شهرداری موظف است از ایجاد و ادامه فعالیت مشاغل و کسب‌وکارهایی که موجب مزاحمت برای شهروندان، ایجاد سروصدا، دود، عفونت، ازدحام یا سایر مشکلات می‌شوند، جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: هدف از رسیدگی به این موضوعات صرفاً تعطیلی واحدهای صنفی نیست، بلکه باید در وهله نخست با اتخاذ تمهیدات لازم و اصلاح شرایط فعالیت، مزاحمت ایجادشده برطرف شود و در مواردی که ادامه فعالیت در محل امکان‌پذیر نیست، جابه‌جایی یا انتقال واحد مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: بسیاری از این مشکلات را می‌توان پیش از ایجاد کسب‌وکار و قبل از صرف هزینه برای اجاره، تجهیز و راه‌اندازی محل، با ارائه راهنمایی دقیق به متقاضیان پیشگیری کرد.

تجملیان پیشنهاد کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و سایر مراجع مرتبط، متقاضیان راه‌اندازی واحدهای صنفی را نسبت به ضوابط و محدودیت‌های مربوط به محل استقرار هر شغل آگاه کنند تا افراد پیش از قطعی کردن محل فعالیت خود، از شرایط و محدودیت‌های موجود اطلاع داشته باشند.

وی همچنین خواستار پیگیری این موضوع از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد شد و گفت: لازم است با متولیان درگاه ملی مجوزها تعامل شود تا متقاضیانی که از طریق این درگاه درخواست مجوز صنفی می‌کنند، از ضوابط و شرایط استقرار مشاغل در شهر نیز آگاهی لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها شورای اسلامی شهر یزد افزود: سازمان ساماندهی مشاغل شهری می‌تواند با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی، محتوای آموزشی مناسبی درباره ضوابط راه‌اندازی و استقرار مشاغل تهیه و از طریق رسانه‌ها در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی ادامه داد: آموزش و اطلاع‌رسانی پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار می‌تواند از بسیاری از اختلافات و شکایت‌های بعدی جلوگیری کند؛ چراکه صاحب شغل از ابتدا می‌داند چه محلی برای فعالیت او مناسب است و شهروندان نیز نسبت به ضوابط فعالیت صنوف و مسیرهای قانونی پیگیری مسائل آگاهی بیشتری پیدا می‌کنند.

تجملیان در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهری جلوگیری از اشتغال و فعالیت اقتصادی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که کسب‌وکارها در محل مناسب و مطابق ضوابط شهری فعالیت کنند تا در کنار رونق اقتصادی، آرامش و حقوق عمومی شهروندان نیز حفظ شود.

اگر فرآیند صدور مجوز، راهنمایی متقاضیان و ضوابط استقرار مشاغل در کنار یکدیگر دیده شود، می‌توان پیش از ایجاد مشکل، از بسیاری از هزینه‌های اضافی برای صاحبان مشاغل و شهروندان جلوگیری کرد.