انفاق و نیکوکاری از جمله اولویت های مهم در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، بیان کرد: کمک به همنوع جزو آموزه های دین مبین اسلام به شمار می رود و این مهم بارها در آیات قران کریم و احادیث بزرگان دینی به آن تاکید شده است.

وی با اشاره به اهمیت کمک به افراد نیازمند در هر شرایط زمانی و مکانی، اظهار داشت: بر مسلمانان واجب است که تا جایی که امکان دارد به افراد نیازمند کمک کنند و در این راستا این نوع کمک ها در بعضی از روزهای سال از جمله در آستانه سال نو و اعیاد از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

امام جمعه سنندج کمک به افراد نیازمند را زمینه سازی برای کاهش فقر در جامعه عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که مردم در کنار سایر نهادها و ادارات متولی کمک به افراد نیازمند در صحنه حضور داشته باشند و به افراد نیازمند در حوزه های مختلف کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های امروز نماز جمعه سنندج به موضوع تلاش برای کسب روزی حلال به عنوان یکی از دستورات دین مبین اسلام اشاره کرد و یادآور شد: در آموزه‌های اسلامی تاکیدات ویژه بر تلاش و کوشش و کسب رزق و روزی تاکید شده است.

ماموستا خدایی با اشاره به تامین سلامت و سعادت جامعه در تمامی حوزه ها با کسب روزی حلال از سوی افراد، افزود: کسب و کار حلال تضمین کننده سلامت فردی و اجتماعی مسلمانان خواهد بود و باید مسلمانان نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی به آثار زیانبار ربا و معاملات مالی خلاف آموزه های دینی در جامعه پرداخت و اظهار داشت: پرهیز از ربا و معاملات خلاف موازین اسلامی از جمله اموری است که باید مسلمانان همواره آن را مدنظر داشته باشند.

امام جمعه سنندج به اهمیت محیط زیست در عصر حاضر اشاره کرد و افزود: امروز محیط زیست دارای اهمیت و ارزش بالایی است و جدایی از اینکه خداوند متعال ما را به بهره برداری مناسب از منابعی که در اختیار قرار داده، دعوت کرده است ما وظیفه داریم که در مقابل محیط زیست مسئولیت داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت کاشت نهال و لزوم توجه به این موضوع طی روزهای آینده، بیان کرد: ما نه تنها باید حفاظت از محیط زیست را مورد توجه قرار دهیم که در ایام مختلف سال برای کاشت نهال و توسعه بیش از پیش این مهم نیز توجهی ویژه داشته باشیم.