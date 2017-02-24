به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ فوتبال اروپا امروز جمعه برگزار شد و تیم های مختلف حریفان خود را در این مرحله از مسابقات شناختند. بر این اساس، تیم روستوف روسیه با سردار آزمون باید در یک هشتم نهایی با منچستریونایتد بازی کند.

تیم المپیاکوس هم که کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی خود را در اختیار دارد، در این مرحله به مصاف بشیکتاش ترکیه می رود.

مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا ۱۹ و ۲۶ اسفند به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

مسابقات این مرحله به ترتیب زیر است:

* روستوف- منچستریونایتد

* المپیاکوس- بشیکتاش

* سلتا - کراسنودار

* آپوئل - اندرلخت

* شالکه - گلادباخ

* لیون - آ.اس رم

* کپنهاگن - آژاکس

* خنک - خنت