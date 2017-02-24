به گزارش خبرنگار مهر، مجید فدایی در «نشست محیط زیست و رسانه» بیان کرد: فقط با کار رسانه‌ای می‌توان فرهنگ‌سازی کرد. محیط زیست در سبد رسانه‌ای جایی ندارد و فقط با بروز بحران‌ها متوجه محیط زیست می‌شویم.

وی ادامه داد: انتظار داشتیم با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست اتفاقات جدی‌تری بیفتد و رسانه هم از این نگاه سطحی که به مقوله محیط زیست دست بردارد اما در رسانه‌ها صرفا به ارزش برخورد، رویکرد انتقادی و ارزش شهرت توجه می‌شود و کمتر به مقوله محیط زیست به مفهوم اصلی آن توجه شده‌ است.

فدایی بیان کرد: در حال حاضر روزنامه‌های معدودی صفحه محیط زیست دارند و با وجود اهمیتی که محیط زیست در اسناد بالادستی دارد اما رسانه به این مسئله توجهی ندارد.

وی با انتقاد از نبود سرویس محیط زیست در خبرگزاری‌ها، افزود: صرفا با ایجاد سرویس محیط زیست در خبرگزاری‌ها می‌توانیم به اخبار محیط زیست اهمیت داده و با حساسیت بیشتری وقایع این بخش را پیگیری خواهد کرد اما در خبرگزاری‌ها گاه حوزه محیط زیست و گردشگری با هم ادغام شده‌اند.

مدیر کل روابط عمومی محیط زیست تاکید کرد: اگر قرار است به محیط زیست اهمیت بدهیم باید الزامات این مسئله فراهم شود. لازمه این مسئله ایجاد سرویس محیط زیست در کشور است.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از برجسته شدن این حوزه حتی با رویکرد انتقادی استقبال می‌کند.

به گفته فدایی سفر دیروز رئیس جمهور به اهواز نشان داد که سازمان محیط زیست به تنهایی قادر به حل مشکلات زیست محیطی نیستند. باید سازمان جنگل‌ها، وزارت کشور و غیره نیز پای کار بیایند.

وی افزود: اگرچه جامعه در زمینه آلودگی هوا حساس شده اما مردم نمی‌دانند که ۱۰ تا ۱۲ دستگاه متولی کنترل آلودگی هوا هستند و هشت دستگاه مستقیما مسئول مستقیم کنترل آلودگی هستند. این مسایل را باید رسانه به گوش مردم برساند.

مدیر کل روابط عمومی محیط زیست عنوان کرد: محیط زیست وظیفه نظارتی و حاکمیتی دارد. رسانه‌ها علاوه بر فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی رسالت مطالبه‌گری هم دارند. رسانه باید در کنار ما قرار گیرد که دستگاه‌های دیگر به خودشان بیایند و اقدامات خود در قبال محیط زیست را انجام داده و باید این دستگاه‌ها پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: حساسیت جامعه در قبال محیط زیست بالا رفته اما همه سر سازمان حفاظت محیط زیست آوار می‌شوند. رسانه باید مسئولان وقایع را به مردم معرفی کند. وقتی چاه‌های متعدد غیر مجاز در بالا دست ارومیه حفر می‌شود، سدهای متعدد ساخته می‌شود، دریاچه ارومیه به این روز می‌افتد. امروز روند خشکی دریاچه ارومیه متوقف شده‌است که بخشی از این گام‌های موثر حاصل مشارکت رسانه‌ها بوده که جای تقدیر دارد.

فدایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی بربر خبرنگار محیط زیست در زمینه ممنوعیت حضور خبرنگاران در مناطق حفاظت شده گفت: در دولت یازدهم رسانه جزء ارکان محیط زیست است و ورود به مناطق حفاظت شده برای خبرنگاران تسهیل شده است. مدیران را موظف کردیم که رسانه‌ای باشند. مدیران در برابر اخبار فعال باشند.

وی با اشاره به نظرات احسان محمدی فعال رسانه‌ای و کارشناس محیط زیست درباره عدم توجه رسانه ملی به پخش خبر افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفت: برای برنامه امروز تمام شبکه‌های خبری دعوت بودند اما تا این ساعت خبر افتتاح نمایشگاه در تلوزیون پخش نشده است.

مدیر کل روابط عمومی محیط زیست با اشاره به اینکه پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در زمینه بررسی اخبار صدا و سیما در ساعت‌های ۲:۳۰ ، ۲۱ و خبر ۲۲:۳۰ گذرانده، افزود: حاصل بررسی و تحلیل خبرهای شش ماهه اول سال ۹۵ این بود که رسانه ملی فقط ۸۳ صدم خبرهای خود را به مسئله محیط زیست اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: عموم خبرهایی که در این ساعات پخش شده بود، کمتر از یک دقیقه بود. خبرهای پخش شده، عمدتا انتقادی بود و مباحث محیط زیست در راس اخبار نبود. گرد و غبار، آلودگی هوا و آتش‌سوزی جنگل سه سرفصل مورد علاقه رسانه ملی بود. در صورتی که رسانه ملی باید مردم را در باب حفظ محیط زیست آموزش دهد. بیشترین تخریب محیط زیست حاکمیتی است اما رسانه موظف است که این را بیان کند.

فدایی تاکید کرد: وقتی دولتی می‌گوید که من محیط زیستی هستم؛ انتظار نداریم وزیر صنعت چنین دولتی بگوید که به خاطر چهار گورخر اجازه معدن کاوی نمی‌دهند. باید ارکان دولت محیط زیستی باشد و رسانه باید وزیر را مورد پرسش قرار دهد.

وی افزود: ما معتقدیم که فضایی رسانه‌ای نسبت به گذشته و نسل اولی که اشاره شد، بهتر شده ا ست. اما هنوز وقتی چند روز تعطیل می‌شود، سیل جمعیتی که به سمت شمال می‌روند و من وحشت می‌کنم زیرا این جمعیت محیط زیست، جنگل، ساحل و طبیعت را تخریب می‌کنند. تخریب‌هایی که رسانه می‌تواند کمک کند با مشارکت مردم این تخریب‌ها کاهش یابد.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با شعار «اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتی» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ششم تا نهم اسفند و با حضور شرکت های خارجی از کشورهای آلمان، کره جنوبی، انگلستان، هلند، ایتالیا، دانمارک، چین، سوئد، فنلاند، نیوزلند، فرانسه، ژاپن، روسیه، نروژ، روسیه و اتریش برگزار می ‌شود.