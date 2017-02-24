ورزش در دانشگاه های علوم پزشکی ارتقاء می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جلال نژاد جواد شامگاه جمعه ششم اسفندماه در آئین افتتاحیه دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ویژه دختران، در محل دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی – ورزشی و قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری این المپیاد، اظهار کرد: ورزش کردن و پرداختن به ورزش های حرکتی عضو جدایی ناپذیر مسیر سلامتی و تندرستی ما است.

وی افزود: مشارکت در برنامه های ورزشی علاوه بر پر کردن اوقات فراغت ،شادی مضاعف دارد و یکی از راهکارهای تفریح و کسب نشاط و شادمانی است.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ، با اشاره به حضور پر شوردختران دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: این مسابقات حضوری پر شور، فعالیتی بی نظیر و صحنه ای درخشان از ورزش دانشجویی را به نمایش گذاشته است.

نژاد جواد، با اشاره به اینکه در نخستین المپیاد ورزش های همگانی ویژه پسران ۴۰۰ دانشجو از ۳۱ دانشگاه حضور داشتند، تصریح کرد: در این دوره دومین ۸۰۰ دانشجو از ۵۱ دانشگاه حضور دارند که نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال ارتقاء جایگاه ورزش در بین دانشگاه های علوم پزشکی است، افزود: چشم انداز ورزش در این دانشگاه ها روز به روز بالنده تر و روشن تر خواهد بود.

این مسئول در پایان ضمن قدردانی از عنایت و توجه وزیر محترم بهداشت به مقوله ورزش های همگانی، گفت: برای بهتر برگزاری این المپیاد هفت کمیته پزشکی، فنی، پذیر ش، نظارت و ارزیابی ، فوق برنامه ، پشتیبانی و پژوهش تشکیل شد و امیدواریم در مدت برگزاری این المپیاد اوقاتی مفرج برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور رقم خورد.

به گزارش مهر؛ در دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که از پنجم اسفندماه آغاز شد ۸۰۰ دانشجوی دختر از ۵۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور در ۱۵ رشته به مدت ۶ روز در محل خزرآباد ساری با هم به رقابت می پردازند.