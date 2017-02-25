تروریستی خواندن سپاه هیچ منفعتی برای آمریکا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (۷ اسفند) در حاشیه نشست بزرگداشت شهدای هسته ای این وزارتخانه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درخصوص قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریسم اظهار داشت: این تحرکات دولت ایالات متحده، هیچ منفعتی برای آمریکا ندارد. همه دنیا اذعان دارند که برادران ما در سپاه بیشترین حمایت را از کشورهای همسایه در مقابل تروریسم داشته اند. هرگونه حرکت علیه این مردان غیور ما، صرفا باعث روشن تر شدن ماهیت آن هایی می شود که این حرکت ها را صورت می دهند.

وی درخصوص اظهارات مقامات ترکیه نیز گفت: معتقدم در منطقه ما، نیاز به همراهی و همکاری همه کشورها برای مقابله با تروریسم و افراط وجود دارد و تروریسم، افراط و دامن زدن به دیدگاه های فرقه ای برای هیچکس منفعت ندارد.

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه ما تجربه موثری با روسیه و ترکیه برای ایجاد و تداوم آتش بس در سوریه داشته ایم یادآورشد: امیدواریم همسایگان ما، فواید تعامل را بیشتر درک کنند و واقعیات را هم در خاطر داشته باشند و بدانند که ایران خیرخواه منطقه است.

ظریف در خصوص برجام گفت: ما ناگزیر بودیم مرحله به مرحله امتیازاتی را که در توافق حاصل شده بگیریم و این روش را ادامه دادیم. به لطف خدا در بسیاری از حوزه ها به ویژه نفت و حمل و نقل که دو حوزه از سه حوزه اصلی تحریم ها بوده، همه موانع برداشته شده است.

وزیر خارجه کشورمان افزود: در حوزه بانکی نیز موانع را یک به یک برخواهیم داشت و در آینده، بیش از این هم توفیق حاصل خواهد شد. جامعه بین المللی هم در قبال برخی لفاظی ها نسبت به برجام مقاومت کرده و تاکید کرده که برجام باید حفظ شود.