فص فاطمی در قاموس فصوص الحکم عرفانی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست شرح و تحلیل کتاب «فص فاطمی در قاموس فصوص الحکم عرفانی» اثر علامه حسن زاده آملی در قالب نشست هفتگی شهر کتاب، روز سه شنبه ۱۰ اسفند با سخنرانی حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

رساله‌ عرفانی و معنوی «فصّ حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه» از آثار علامه حسن‌زاده آملی است که به روش فصوص‌الحکم ابن عربی و به منظور تتمه و تکمیل آن نوشته‌ شده است. در این رساله با روش ترکیبی برهان، عرفان و قرآن، به زوایای شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخته می‌شود. این رساله شامل ۲۲ موضوع است که در ۱۹ فصل گرد آمده و در آن جمال و جلال حضرت زهرا را در قاموس عرفان شرح داده شده است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه‌ زهرا (س) با محوریت شرح و تحلیل این اثر در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) برگزار می شود.