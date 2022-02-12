به گزارش خبرنگار مهر، چاپ جدید کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» اثر آیت الله حسن حسن زاده آملی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۴۷۶ صفحه منتشر شد.

این اثر در دو جلد حاوی یکصد و یازده درس از حضرت آیت الله حسن زاده آملی است که آن را در روزهای تعطیل حوزه از سوم خردادماه ۱۳۶۵ تا یکم فروردین ماه ۱۳۷۰ در جمع فضلای حوزه تدریس فرمودند.

هر عالم دینی نیازمند بدین کتاب است، زیرا آیات و روایات وقت و قبله و هلال را بیان می‌کند و سمت قبله و اعتدال و زوال و بسیاری دیگر از امور را به خوانندگان می‌آموزاند، به علاوه معارفی در بردارد که چشمه‌های آب حیاتند و چراغ‌هایی فراروی طالبان دانش.

جلد اول کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» مشتمل بر ۹ درس است که عناوین دروس آن عبارتند از: «قطر، و دایره عظیمه و صغیره»، «تقسیم دایره»، «حرکت و اقسام آن»، «دائره معدل النهار»، «دائره منطقه البروج»، «منطقه البروج و مدارات عرضی»، «نقطه اعتدال ربیعی و خریفی»، «دائره ماره به اقطاب اربعه» و «میل کلی».

علامه حسن زاده آملی (ره) آثار متعددی دارد که این مؤسسه تاکنون آثار زیر را به صورت مجموعه آثار منتشر کرده است که عبارتند از: الهی نامه، کلمه علیا، الحجج البالغه، اضبط المقال، دروس معرفه الوقت والقبله، النور المتجلی فی الظهور الظلّی، خیرالاثر در رد جبر و قدر، هزار و یک کلمه (تاکنون هفت جلد)، مجموعه مقالات، دروس هیئت (دو جلد) و تحقیق کتاب‌های: نفس شفا، الهیات شفا، شرح فصوص الحکم خوارزمی، شرح فصوص الحکم قیصری (دو جلد)، شرح اشارات (دو جلد)، خلاصه تفسیر منهج الصادقین (پنج جلد) و اتحاد عاقل به معقول، کلیله و دمنه، شرح فارسی االاسفار الربعه (دوره هفت جلدی)، دوره شرح فصوص الحکم.