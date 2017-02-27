محسن محسنی‌نسب کارگردان و تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «حسادت» به کارگردانی امیر سائلی گفت: امیر سائلی این روزها مشغول بازنویسی فیلمنامه این اثر است و با توجه به اینکه این فیلم قرار است بعد از عید نوروز و در اردیبهشت ماه کلید بخورد مشغول انجام مذاکرات با برخی از دوستان برای حضور در «حسادت» هستیم.

وی با اشاره به اینکه این فیلم در سبک آثار اصغر فرهادی است، بیان کرد: با توجه به اینکه او کارگردان مولفی است بسیاری از جوانان در ساخت آثار خود به فیلم ها و سبک او توجه دارند اما گاهی در این بین دچار اشتباه می شوند و تنها لایه رویی فیلم های او را درک می کنند و دیگر توجهی به این ندارند که اصغر فرهادی در آثار خود نگاه ویژه و دکوپاژ خاصی دارد، بر همین اساس ما تلاش می کنیم در ساخت «حسادت» دچار اشتباه نشویم.

محسنی نسب اضافه کرد: جالب است که بگویم بعد از ساخت «ابد و یک روز» به اشتباه برخ به دنبال ژانر نکبت رفتند و جوانان فکر می کنند اگر هرچه بیشتر سیاهی را به تصویر بکشند موفق تر هستند این در حالی است که این فیلم به خاطر به تصویر کشیدن تلخ کامی ها موفق نشد بلکه به خاطر نگاه ویژه ای بود که کارگردان آن یعنی سعید روستایی به معضلات اجتماعی داشت.

وی با اشاره به اثر دیگرش با عنوان «چشم اژدها» که در آن در مقام کارگردان به کار می پردازد، ادامه داد: این فیلم ادامه فیلم «یاس های وحشی» است و قرار است بخش اعظمی از آن در گرجستان فیلمبرداری شود به همین منظور برای بازبینی لوکیشن ها سفری به گرجستان داشتم و تقریبا مکان های فیلمبرداری را انتخاب کرده ایم. این را هم باید بگویم که ما برای ساخت این اثر یک اسپانسر قطری داریم.

این کارگردان اظهار کرد: قصد دارم با «چشم اژدها» ساخت فیلم هایی با موضوعات ورزشی را احیا کنم زیرا چندی است که ساخت چنین فیلم هایی متوقف شده است. اصلا این را باید بگویم که من احساس گناه کردم که چرا در زمانی که توانستم فیلم های ورزشی زیادی بسازم به سراغ ساخت فیلم هایی با موضوعات دیگر رفتم بر همین اساس تصمیم گرفتم «چشم اژدها» را بسازم تا بتوانم جوانان و نوجوانان را به ورزش کردن ترغیب کنم.

قرارداد با یک قهرمانی ورزشی برای بازی در سینما

محسنی نسب توضیح داد: از بازیگرن گرجی روسی و ایرانی برای حضور در این فیلم استفاده می کنم البته چند ورزشکار هم ایفاگر نقش های آن هستند برای مثال ما با مسعود جعفری که یکی از ورزشکاران رزمی است قرارداد بسته ایم او در این اثر ایفاگر نقش اصلی است و تیرماه سال ۹۶ هم به فیلمبرداری «چشم اژدها» می پردازیم.

وی بیان کرد: این فیلم درباره ورزشکارانی است که برای مسابقات جهانی به تفلیس اعزام می شوند و در آنجا با ورزشکاران ایرانی مقیم آنجا ارتباط برقرار می کنند، ایده اصلی ساخت این فیلم هم از ماجرای رضا مهماندوست مربی تکواندو است که به دلیل مشکلات مالی سرمربی گری کشور آذربایجان را پذیرفت و در مسابقات المپیک توانست برای آنها چندین مدال به ارمغان بیاورد. در واقع ما او را به دلیل مدیریت غلط از دست دادیم.

کارگردان «شاخ کرگدن» در پایان عنوان کرد: برای فیلمبرداری این اثر با وحید بیوته قرارداد بسته ایم. او تاکنون فیلمبرداری چند اثر کوتاه را انجام داده و جوان با استعدادی است. این را هم باید بگویم که ما حتما از چند سوپراستار سینمای ایران هم برای حضور در این اثر استفاده می کنیم.