  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۳۲

چمران در گفتگو با مهر:

لیست«خدمت»برای انتخابات شوراها ارائه می شود/تمایلم به نیامدن است

لیست«خدمت»برای انتخابات شوراها ارائه می شود/تمایلم به نیامدن است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از ارائه لیست «خدمت» از سوی اصولگرایان برای انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد.

مهدی چمران عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه لیست «خدمت» از سوی اصولگرایان برای انتخابات شوراها خبر داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این فهرست از سوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ارائه می شود، گفت: خیر، این لیست مستقل از جبهه مردمی است. جبهه مردمی برنامه خاصی برای شوراها ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در همین باره تصریح کرد: ما خودمان در شوراها با گروه ها و احزاب مختلف نشسته ایم، به این تفاهم رسیده ایم که دور هم جمع شویم و مشغول پیگیری برنامه ای برای تفاهم هستیم.

چمران در پاسخ به این سوال که آیا سرلیست «خدمت» خواهید بود گفت: نمی دانم. این موضوع بستگی به آن گروه ها دارد. اگر صلاح به این باشد که نیایم، نمی آیم. خودم مایل هستم که نیایم. 

رئیس شورای عالی استان ها درباره وضعیت اصولگرایان برای انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: امیدواریم که مردم با بصیرت پای صندوق های رأی بیایند و به رقیب رأی ندهند. 

کد مطلب 3917404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها