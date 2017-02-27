برگزیدگان دومین دوره جایزه کتاب «مرآت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» ویژه کتاب‌های مردم‌سالاری دینی در باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این آیین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی، دبیر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری و میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی از نشر «معارف» و نشر «عروج» به دلیل تنوع و تکثر آثار در حوزه مردم‌سالاری دینی و منصور میراحمدی، نویسنده کتاب «نظریه مردم‌سالاری دینی» تجلیل شد.

مجید صحاف، دبیر دومین دوره جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» در این آیین گفت: اگر به این باور عمیق برسیم که انسان هیچ‌وقت از کتاب بی‌نیاز نیست، حرکتی که در «مرآت» آغاز شده، به‌طور قطع برای فعالان فرهنگی که نقش راهبری و گفتمان‌سازی را در جامعه عهده دار هستند، حرکتی مبارک خواهد بود. کتاب «مرآت» به‌عنوان یک منبع علمی با محتوای خوب و مفید، راهگشای حرکت‌های گفتمانی و فرهنگی کشور خواهد بود. این کار نیازمند حمایت و همدلی تمام فعالان در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دوری از تشدید فعالیت‌ها و یارکشی‌های آفت‌بار معمول است.

وی ادامه داد: دبیرخانه دائمی جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» در سال ۹۴ در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تعمیق و ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی از طریق بررسی محتوایی کتاب‌های موضوعی، تاسیس شد. فلسفه شکل‌گیری و نامگذاری این حرکت این بود که «مرآت» آینه‌ای از مطالبات دغدغه ها و منظومه فکری و فرهنگی مقام معظم رهبری و آینه‌ای از نیازها و خلاءهای فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد.

دبیر دومین دوره جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» اظهار کرد: چشم‌انداز پیش‌روی جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» ایجاد فضای رقابتی سالم در عرصه نشر کتاب برای تولید کتاب‌های غنی با موضوعات روز و مسائل مبتلابه جامعه است تا ضمن تولید ادبیات عمیق و فاخر در حوزه‌های موضوعی مختلف، ارزش‌ها و باورهای اصیل ایرانی اسلامی را در جامعه تبیین و ترویج کند.

صحاف در ادامه درباره مراحل ارزیابی و داوری آثار گفت: از میان دو هزار کتابی که از طریق کتابخانه ملی در موضوع مردم‌سالاری دینی احصا شد، ۵۰۲ اثر برای ارزیابی اولیه گزینش شدند. این کتاب‌ها توسط کارشناسان حوزه و دانشگاه ارزیابی و پس از آن ۷۷ اثر که مردم‌سالاری و مردم سالاری‌دینی دست‌مایه موضوعات آن‌ها بود، به‌دست آمد. در نهایت ۵۵ اثر به‌عنوان منابعی که ارتباط محتوایی با موضوع دارند، برای جایزه کتاب «مرآت» انتخاب شدند.

وی افزود: از میان این کتاب‌ها برخی آثار بودند که نویسندگان آن‌ها به لحاظ فکری و عملی زاویه قابل تاملی با مبانی انقلاب و مردم‌سالاری دینی داشته‌اند که این آثار نیز در جایزه کتاب «مرآت» بررسی شدند.