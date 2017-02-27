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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

برگزیدگان دومین دوره جایزه کتاب «مرآت» معرفی شدند

برگزیدگان دومین دوره جایزه کتاب «مرآت» معرفی شدند

برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی مرآت طی مراسمی در باغ کتاب تهران تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» ویژه کتاب‌های مردم‌سالاری دینی در باغ کتاب تهران برگزار شد.

 در این آیین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی، دبیر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری و میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی از نشر «معارف» و نشر «عروج» به دلیل تنوع و تکثر آثار در حوزه مردم‌سالاری دینی و منصور میراحمدی، نویسنده کتاب «نظریه مردم‌سالاری دینی» تجلیل شد.

مجید صحاف، دبیر دومین دوره جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» در این آیین گفت: اگر به این باور عمیق برسیم که انسان هیچ‌وقت از کتاب بی‌نیاز نیست، حرکتی که در «مرآت» آغاز شده، به‌طور قطع برای فعالان فرهنگی که نقش راهبری و گفتمان‌سازی را در جامعه عهده دار هستند، حرکتی مبارک خواهد بود. کتاب «مرآت» به‌عنوان یک منبع علمی با محتوای خوب و مفید، راهگشای حرکت‌های گفتمانی و فرهنگی کشور خواهد بود. این کار نیازمند حمایت و همدلی تمام فعالان در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دوری از تشدید فعالیت‌ها و یارکشی‌های آفت‌بار معمول است.

وی ادامه داد: دبیرخانه دائمی جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» در سال ۹۴ در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تعمیق و ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی از طریق بررسی محتوایی کتاب‌های موضوعی، تاسیس شد. فلسفه شکل‌گیری و نامگذاری این حرکت این بود که «مرآت» آینه‌ای از مطالبات دغدغه ها و منظومه فکری و فرهنگی مقام معظم رهبری و آینه‌ای از نیازها و خلاءهای فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد.

دبیر دومین دوره جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» اظهار کرد: چشم‌انداز پیش‌روی جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» ایجاد فضای رقابتی سالم در عرصه نشر کتاب برای تولید کتاب‌های غنی با موضوعات روز و مسائل مبتلابه جامعه است تا ضمن تولید ادبیات عمیق و فاخر در حوزه‌های موضوعی مختلف، ارزش‌ها و باورهای اصیل ایرانی اسلامی را در جامعه تبیین و ترویج کند.

صحاف در ادامه درباره مراحل ارزیابی و داوری آثار گفت: از میان دو هزار کتابی که از طریق کتابخانه ملی در موضوع مردم‌سالاری دینی احصا شد، ۵۰۲ اثر برای ارزیابی اولیه گزینش شدند. این کتاب‌ها توسط کارشناسان حوزه و دانشگاه ارزیابی و پس از آن ۷۷ اثر که مردم‌سالاری و مردم سالاری‌دینی دست‌مایه موضوعات آن‌ها بود، به‌دست آمد. در نهایت ۵۵ اثر به‌عنوان منابعی که ارتباط محتوایی با موضوع دارند، برای جایزه کتاب «مرآت» انتخاب شدند.

وی افزود: از میان این کتاب‌ها برخی آثار بودند که نویسندگان آن‌ها به لحاظ فکری و عملی زاویه قابل تاملی با مبانی انقلاب و مردم‌سالاری دینی داشته‌اند که این آثار نیز در جایزه کتاب «مرآت» بررسی شدند.

کد مطلب 3918412
حمید نورشمسی

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