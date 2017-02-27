پرسپولیس اول با خودش طرف است بعد با الوحده!

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان برانکو که در دیدار اول برابر الهلال بازی برده را با تساوی عوض کردند حالا امیدوارند با برتری برابر نماینده امارات شانس خود برای صعود از مرحله مقدماتی را افزایش دهند.

این درحالی است که برانکو پس از درگیری که بین رضاییان و علیپور بوجود آمده بود این دو بازیکن را از تیمش کنار گذاشت تا اوضاع سخت تر از قبل شود. هرچند اقدام سرمربی پرسپولیس درست و حرفه ای است اما کار برای سرخپوشان سخت می شود.

حالا پرسپولیس قبل از اینکه بخواهد با الوحده مبارزه کند باید شرایط روحی داخلی تیمش را درست کند و بازیکنان را از نظر روانی برای این دیدار آماده کند. قطعا کنار گذاشتن دو بازیکن روی سایر اعضا نیز تاثیرخواهد داشت و وظیفه مسئولان تیم است که شرایط را ایده آل کنند.