  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۳۶

رئیس پلیس ولایت جوزجان اعلام کرد:

فرمانده داعش در شمال افغانستان کشته شد

فرمانده داعش در شمال افغانستان کشته شد

مقامات امنیتی در شمال افغانستان اعلام کردند که یکی از فرماندهان گروه تکفیری- تروریستی داعش به همراه ۳ نفر از دیگر عناصر این گروهک در شمال افغانستان کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، فرماندهی پلیس ولایت «جوزجان» امروز دوشنبه اعلام کرد که «قاری قدرت» یکی از فرماندهان گروهک تکفیری- صهیونیستی داعش به همراه ۳ عنصر دیگر این گروهک به هلاکت رسیده اند.

«رحمت الله ترکستانی» رئیس پلیس ولایت «جوزجان» در این باره گفت که نیروهای پلیس صبح امروز پس از دریافت اطلاعاتی، در کمین تروریست های داعش ایستادند که در نتیجه آن، «قاری قدرت» یکی از فرماندهان داعش به همراه ۳ عضو دیگر این گروهک به هلاکت رسیدند.

این در حالیست که گروهک تروریستی داعش تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

کد مطلب 3919122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها