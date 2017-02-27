فرمانده داعش در شمال افغانستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، فرماندهی پلیس ولایت «جوزجان» امروز دوشنبه اعلام کرد که «قاری قدرت» یکی از فرماندهان گروهک تکفیری- صهیونیستی داعش به همراه ۳ عنصر دیگر این گروهک به هلاکت رسیده اند.

«رحمت الله ترکستانی» رئیس پلیس ولایت «جوزجان» در این باره گفت که نیروهای پلیس صبح امروز پس از دریافت اطلاعاتی، در کمین تروریست های داعش ایستادند که در نتیجه آن، «قاری قدرت» یکی از فرماندهان داعش به همراه ۳ عضو دیگر این گروهک به هلاکت رسیدند.

این در حالیست که گروهک تروریستی داعش تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است.