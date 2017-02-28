به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره مد ولباس فجر، این نماینده سابق مجلس در حاشیه بازدید از ششمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: ایرانیان صاحب تمدن وهنر اصیل هستند و علمای ما هم مخالف استفاده از مد نبوده‌اند. بلکه استفاده کورکورانه از مد غربی را نکوهیده‌اند. پس این عرصه باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.

او در ادامه به لزوم خودکفایی در عرصه پوشاک تاکید کرد و گفت: همان طور که در قانون مطرح شده است باید از تولیدات ایرانی حمایت شود تا ورود لباس‌ها و پارچه‌های خارجی به حد اقل برسد. فارغ التحصیلان زیادی در این رشته وجود دارن، د اما حمایت کافی از آنها صورت نمی گیرد.

این نماینده سابق مجلس جشنواره امسال را متفاوت از سال‌های پیش دانست و اظهار داشت: تنوع جشنواره نسبت به گذشته بیشتر شده است و طرح‌ها و پارچه‌ها ایرانی است. برگزاری بخش‌های رقابتی می‌تواند به بهبود فضای موجود برای بهره برداری از استعداد ها کمک کند.

او با اشاره به تنوع و گستردگی جشنواره تصریح کرد این جشنواره می‌تواند تعامل و تبادل تجربیات را در زمینه مد و لباس بیشتر کند و زمینه همبستگی و تعامل را فراهم کند. توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و طراحان باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا یک فرهنگ عمیق دینی که در آن طرح‌ها و رنگ‌ها و جلوه‌های مختلف وجود دارد شکل بگید.

او در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد: نمایشگاه در سال های آتی بیشتر مورد استقبال و توجه مردم قرار بگیرد و با کاهش قیمت ها مردم از لباس های ایرانی استقبال بیشتری کنند.