  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

در ادامه بررسی بودجه ۹۶؛

مجلس ضوابط تغییر کاربری فضاهای آموزشی را تعیین کرد

مجلس ضوابط تغییر کاربری فضاهای آموزشی را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضوابط تغییر کاربری فضاهای آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش را برای سال آینده تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، با تصویب بندهای الحاقی ۱ و ۲ به تبصره ۹ لایحه بودجه، ضوابط تغییر کاربری فضاهای آموزشی و نیز پرداخت تسهیلات به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تعیین کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱ «مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون، در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.»

نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند «به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است.»

کد مطلب 3919664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها