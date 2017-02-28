مجلس ضوابط تغییر کاربری فضاهای آموزشی را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، با تصویب بندهای الحاقی ۱ و ۲ به تبصره ۹ لایحه بودجه، ضوابط تغییر کاربری فضاهای آموزشی و نیز پرداخت تسهیلات به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تعیین کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱ «مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون، در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.»

نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند «به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است.»