آمادگی البرز و مازندران برای مسئولیت ممیزی/ ۲۰۰۰ناشر «توکن»گرفتند

محمد سُلگی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان توکن‌های جدید (شناسه الکترونیک) که به تازگی بین ناشران توزیع شده است و تاثیر این کار در کاهش مراجعات آن‌ها به اداره کتاب و پیگیری وضعیت بررسی کتاب‌های از طریق سامانه الکترونیک که به همین منظور ایجاد شده است گفت: تاکنون حدود ۲۰۰۰ توکن به ناشران تحویل شده است که از این تعداد حدود ۱۵۰۰ توکن مربوط به تهران و مابقی هم مربوط به شهرستان‌هاست.

وی افزود: اخذ توکن، ناشران را از مراجعه حضوری و مستقیم به اداره کتاب، عملاً بی‌نیاز می‌کند و با توجه به اینکه سامانه مربوطه فعالیت آزمایشی خود را شروع کرده است، این تسهیلات در حال حاضر قابلیت استفاده برای ناشران را دارد. البته در حال حاضر که سامانه، دوره آزمایشی فعالیت خود را سپری می‌کند، نمی‌توانیم به طور دقیق درباره تاثیرات مثبت آن اظهار نظر کنیم چون در حال گرفتن خطاها و ایرادات فنی سیستم و در واقع کنترل آن هستیم.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی آمادگی این اداره‌کل را برای رفع خطاهای احتمالی که از جانب ناشران به این واحد ارائه می‌شود، اعلام کرد و از ناشرانی که تاکنون برای دریافت توکن‌ها مراجعه نکرده‌اند، خواست هر چه سریع‌تر این کار را انجام دهند و گفت: با توجه به اینکه حدود ۴۵۰۰ ناشر فعال در سطح کشور داریم، ۲۵۰۰ مورد از آنها هنوز توکن‌های جدیدشان را دریافت نکرده‌اند البته تعداد قابل توجهی از آنها توکن‌های قدیمی را دارند، اما ضروری است توکن‌هایشان را تعویض و به روز کنند.

سُلگی درباره ویژگی توکن‌های جدید در تسهیل ارتباط ناشران با ادره کتاب و پیگیری وضعیت بررسی کتاب‌هایشان به صورت الکترونیک، افزود: در سامانه قبلی وقتی ناشر برای پیگیری وضعیت کتابش مراجعه می‌کرد، اگر کتاب وصول شده بود، سامانه به ناشر اعلام می‌کرد که کتاب ثبت شده است و اگر مجوزش صادر شده بود، کتاب، قابل رویت می‌شد. حالا سامانه قبلی به سامانه سوئیچ شده است و ارتقاءیافته سامانه قبلی است.

وی همچنین گفت: توکن‌های جدید از نظر فنی به روزتر و سرعت کار با آنها بالاتر است. ضمن اینکه قابلیت استفاده و اجرا از طریق نرم‌افزارها، سیستم‌های عامل مختلف و حتی موبایل را دارند و دیگر مشکلاتی از جمله مرورگر، ویندوز و نصب برنامه را ندارند.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در ادامه درباره تفویض اختیار ممیزی کتاب به هیئت‌های بررسی کتابی که در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها مستقر می‌شوند، گفت: در حال حاضر کار بررسی کتاب و صدور مجوز نشر در ۱۰ استان انجام می‌شود که آخرین آنها گیلان بود. همچنین استان البرز هم آمادگی خودش را برای پذیرش این مسئولیت اعلام کرده است. به نظر می‌رسد استان مازندران هم آمادگی انجام این کار را داشته باشد که در این خصوص ما در حال مذاکره هستیم.

سُلگی افزود: یکی از شروط ما در تفویض اختیار ممیزی کتاب به هیئت‌های بررسی کتاب در استان‌ها، اعلام آمادگی از جانب آن استان و شرط دیگر بالا بودن تعداد عناوین کتاب‌ها برای بررسی است که دو استان یادشده (البرز و مازندران) چنین وضعیتی را دارا هستند.