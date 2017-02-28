توجه شهرداری به وضعیت استخدامی کارکنان سراهای محلات

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد هماهنگی شورایاران تهران در آخرین جلسه علنی شورای شهر تهران از اعضای شورا و مدیران شهرداری تهران خواست وضعیت استخدامی کارکنان سرای محلات را در دستور کار قرار دهند.

مرتضی طلایی با بیان اینکه این عزیزان در سال‌های گذشته خدمات فراوانی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی محلات ارائه کرده‌اند، گفت: به هر حال تعدادی نیروی جوان در طول سالیان گذشته جذب این مجموعه شده‌اند و برنامه‌های امنا و شورایاران را در محلات به اجرا گذاشته‌اند. نکته نخست مربوط به مسئله مدیریت سرای محلات است. در آیین‌نامه مدیریت محلات در تبصره ۳، ماده ۷ پرداخت هرگونه حق‌الزحمه بابت کارهای انجام شده توسط مدیر و کارکنان سرای محله ممنوع است.



وی افزود: قرار بود برای جبران زحمات این افراد، بیمه آنها اجرایی شود اما شهرداری درخصوص جذب و بیمه مدیر و کارکنان سرا به لحاظ قانونی منع و مشکل دارد اما راه حلی دارد که در کوتاه مدت با استناد به مصوبه شورای شهر بدون تعهد و بار مالی برای شهرداری حل شدنی است.



طلایی با اشاره به اینکه می‌توان از مسیر قانونی این مشکلات را حل کرد، ادامه داد: مسئله دیگر این است که شهرداری باید برای جذب افراد در چارچوب اجتماعی و فرهنگی خود از کارکنان سراها و با الویت آنها استفاده کند تا حقی از این افراد ضایع نشود.



وی همچنین درباره وضعیت شهرک‌های مختلف در سراسر تهران خاطرنشان کرد: شهرک‌های بسیاری در شهر تهران وجود دارد که قانونا برای ارایه خدمات شهری به آنها منع قانونی وجود دارد. شهرداری باید همانگونه که از همه شهروندان عوارض دریافت می‌کند از آنها نیز عوارض دریافت کند و البته طبق قانون تمام خدمات را نیز به آنها ارائه دهد.



طلای در پایان افزود: اسناد مالکیت این شهرک‌ها در حال حاضر مسئله‌ساز شده است. برخی ساکنین شهرک‌ها بعد از ۲۰- ۳۰ سال هنوز سند ندارند و مالکیت مردم بر این املاک را دچار مشکل کرده است. بهتر است شهرداری به این موضوع ورود پیدا کند و مسئله پایان کار و اسناد مالکیت این افراد را حل کند.