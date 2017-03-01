اوباما و همسرش قرارداد کتاب امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رییس جمهوری پیشین آمریکا و همسرش با پنگوئن رندوم هاوس قرارداد بستند. هر چند مبلغ این قرارداد اعلام نشده اما گفته می‌شود میلیون‌ها دلار ارزش آن است.

اخیرا از رقمی حدود ۶۰ میلیون دلار صحبت شده بود. رکورد نوشته شدن خاطرات یک رییس جمهوری ۱۵ میلیون دلار است که پس از خروج بیل کلینتون در سال ۲۰۰۰ بسته شد.

احتمال می‌رفت همسر اوباما نیز بتواند به راحتی قراردادی برای نوشتن کتاب خاطراتش ببندد. هیلاری کلینتون نیز در سال ۲۰۰۰ با عقد قراردادی ۸ میلیون دلاری کتاب خاطراتش را نوشته بود.

یک چیز جالب توجه در این قرارداد این است که تعهد شده تا یک میلیون نسخه کتاب از کتاب‌هایی که منتشر می‌شود به نام خانواده اوباما به صورت رایگان در اختیار برنامه‌های سوادآموزی قرار بگیرد. این برنامه با عنوان «اولین کتاب» در برنامه‌های سالانه پنگوئن رندوم هاوس جای دارد و برنامه‌ای غیرانتفاعی برای کودکان نیازمند است که سال ۲۰۱۶ کاخ سفید نیز با آن همکاری کرد.

در عین حال برمبنای این قرارداد مقرر شده شماری از تیراژ این کتاب به بنیاد تازه تاسیس اوباما نیز اهدا شود.

اوباما که ۵۵ ساله است در حالی وارد کاخ سفید شد که به عنوان یک نویسنده پرفروش با کتاب‌هایش شامل «رویاهای پدرم» که سال ۱۹۹۵ منتشر شده بود و «جسارت امید» که سال ۲۰۰۶ منتشر شد، شناخته شده بود.

تنها رییس جمهور آمریکا که پیشتر به عنوان نویسنده پرفروش شناخته شده بود دوایت دی آیزنهاور بود که برای کتاب «جنگ‌های صلیبی اروپا» در سال ۱۹۴۸ شناخته شده بود. البته دونالد ترامپ نیز با کتاب «هنر معامله» در سال ۱۹۸۷ مشهور شده بود.