اسقاط یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودرو فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، حمیدرضا فولادگر در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره طرح اسقاط خودروهای فرسوده افزود: از زمانی که در قانون بودجه سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ احکام خوبی در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده و قانون دائمی توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت تصویب شد، در سال های اوّل به علت حمایت های بیشتر شتاب این طرح بیشتر بود.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه هم در این زمینه قوانین دائمی هم داریم، ادامه داد: ابزارهای حمایتی سال های اوّل کمتر شده است و از سال ۸۹ و ۹۰ تا سال های ۹۱ و ۹۲ شیب آن کند شد.

فولاد گر گفت: در دو سال اخیر فعالیت در این زمینه بیشتر شده است و به طور میانگین در سال حدود ۲۴۷ هزار خودرو فرسوده از رده خارج می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده فواید زیاد برای اقتصاد، محیط زیست، ترافیک، سلامت مردم و مالکان خودروهای فرسوده دارد این طرح باید از اولویت های مهم ما باشد و باید کمک کنیم به خوبی اجرا شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس طرحی به ازای خودروهای وارداتی باید تعدادی خودرو فرسوده اسقاط شود، گفت: در سال ۹۳ معادل ۳۵۰ هزار، سال ۹۴ معادل ۲۷۰ هزار و از سال ۹۵ تا کنون معادل ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط در واردات خودروها صادر شده است.

فولادگر تاکید کرد: باید تسهیلات تشویقی بیشتری برای اسقاط خودروهای فرسوده در نظر بگیرند یا از ابزار تنبیهی استفاده شود و مجلس هم باید نظارتش را بیشتر کند.