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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶

طی ۱۲ سال اخیر انجام شد؛

اسقاط یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودرو فرسوده

اسقاط یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودرو فرسوده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودرو فرسوده داریم، گفت: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودرو فرسوده در طول حدود ۱۰تا ۱۲سال اخیر اسقاط شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، حمیدرضا فولادگر در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره طرح اسقاط خودروهای فرسوده افزود: از زمانی که در قانون بودجه سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ احکام خوبی در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده و قانون دائمی توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت تصویب شد، در سال های اوّل به علت حمایت های بیشتر شتاب این طرح بیشتر بود.  

وی با بیان اینکه در قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه هم در این زمینه قوانین دائمی هم داریم، ادامه داد: ابزارهای حمایتی سال های اوّل کمتر شده است و از سال ۸۹ و ۹۰ تا سال های ۹۱ و ۹۲ شیب آن کند شد.  

فولاد گر گفت: در دو سال اخیر فعالیت در این زمینه بیشتر شده است و به طور میانگین در سال حدود ۲۴۷ هزار خودرو فرسوده از رده خارج می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده فواید زیاد برای اقتصاد، محیط زیست، ترافیک، سلامت مردم و مالکان خودروهای فرسوده دارد این طرح باید از اولویت های مهم ما باشد و باید کمک کنیم به خوبی اجرا شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس طرحی به ازای خودروهای وارداتی باید تعدادی خودرو فرسوده اسقاط شود، گفت: در سال ۹۳ معادل ۳۵۰ هزار، سال ۹۴ معادل ۲۷۰ هزار و از سال ۹۵ تا کنون معادل ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط در واردات خودروها صادر شده است.  

فولادگر تاکید کرد: باید تسهیلات تشویقی بیشتری برای اسقاط خودروهای فرسوده در نظر بگیرند یا از ابزار تنبیهی استفاده شود و مجلس هم باید نظارتش را بیشتر کند.

کد مطلب 3920522

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