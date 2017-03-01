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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

«آمانو» فردا با وزیر خارجه آمریکا درباره «برجام» رایزنی می کند

«آمانو» فردا با وزیر خارجه آمریکا درباره «برجام» رایزنی می کند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا در دیدار با مقامات دولت آمریکا به ویژه وزیر خارجه این کشور درباره «برجام» گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» با مقامات دولت ترامپ گفتگو می کند.

سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون اشاره به جزئیات بیشتری درباره این دیدار اعلام کرد: قرار است «یوکیا آمانو» فردا دوم ماه مارس برای اولین بار در دیدار با برخی مقامات دولت جدید آمریکا از جمله «رکس تیلرسون» وزیر خارجه این کشور، درباره برجام به رایزنی بپردازد.

لازم به ذکر است، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه هفته گذشته خود با شبکه تلویزیونی «بی بی سی» اعلام کرده بود که به زودی درباره توافق هسته ای سال گذشته با ایران با مقامات آمریکائی رایزنی خواهد کرد.

کد مطلب 3921085

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