«بدو رستم بدو» اقتباسی آزاد و طنز از شاهنامه/ ضعف فیلمنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «بدو رستم بدو» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین ملایمی در دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران در ۲ بخش بین الملل و مسابقه ایران حضور دارد.

ملایمی درباره این انیمیشن کوتاه که برداشتی طنز و کاملا آزاد از تراژدی رستم و سهراب است به خبرنگار مهر گفت: این انیمیشن با تکنیک ۲D digital cel تولید شده است. زمان فیلم ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه است.

وی درباره ویژگی های این انیمیشن که باعث شد به بخش بین الملل راه پیدا کند بیان کرد: به نظر خودم این کار در بسیاری از موراد شاخص است و اگر کسی نداند کار را یک تیم ایرانی ساخته اند احساس خواهند کرد یک تیم بین المللی کار را ساخته است. طراحی کاراکترها به صورت متداول و مرسوم انجام نشده است و نریشن کار نیز به صورت شعر است و داستانی معروف را به شکلی غیر متعارف روایت می کند. به لحاظ کارگردانی کات های تندی دارد که باعث شده ریتم کار تند باشد و همچنین موسیقی شاخصی دارد.

ملایمی درباره رشد کمی و کیفی انیمیشن ایران طی سالهای اخیر اظهار کرد: به لحاظ تکنیکال انیمیشن ایران در این سالها رشد خوبی داشته است اما نمی توانم بگویم از نظر ایده و فیلمنامه نیز رشد داشته ایم. اتفاقا با رشد تکنیکال که در کارها رخ داده است شاید این ضعف بیشتر هم به چشم بخورد.

وی درباره راه حل های بیشتر دیده شدن انیمیشن در فضای عمومی جامعه بیان کرد: اول از همه شاید ما فیلمسازان کوتاه انیمیشن نیاز به یک تشکل و مجمعی داشته باشیم. شخصا از دولتی ها برای حمایت این ژانر هنری نا امید هستم اما معتقدم این نوع آثار قابلیت جذب مخاطب عام را دارد. می تواند تعدادی از آثار کوتاه انیمیشن را با یکدیگر تبدیل به یک مجموعه کرد و در چند گروه سینمایی اکران کرد که درآمد زایی هم داشته باشد چون ساخت انیمیشن بسیار هزینه بر است. اگر صدا و سیما نیز این کارها را با حداقل ممیزی پخش کند مطمئن هستم مخاطب خود را خواهد داشت.

کارگردان انیمیشن «بدو رستم بدو» گفت: آنهایی که انیمیشن بلند می سازند به هر حال راه به اکران می برند و کارشان دیده می شود اما آثار ما فیلمسازان کوتاه اینگونه نیست. اخیرا کانون تلاش هایی برای اینکه حمایت ها گسترده تر شود انجام داده است و امسال در جشنواره پویانمایی یک قدم مثبتی که برداشته شده این است که سینما آزادی به اکران فیلمها اضافه شده است و مخاطب عام می تواند از آثار دیدن کند اما به نظرم تبلیغات در حدی نیست که مردم عادی از این جریان خبر داشته باشند.

وی در پایان گفت: در ساخت انیمیشن کوتاه شما باید عاشق باشید تا کارتان نتیجه بدهد. الان گاهی در ساخت انیمیشن های بلند پول هم هست اما نتیجه خیلی مطلوب نمی شود. گرچه اینهمه جای گلایه است که پول و بودجه معمولا به تعداد معدودی کار تعلق می گیرد. عوامل تولید فیلم انیمیشن «بدو رستم بدو» عبارتند از: نویسنده و کارگردان، طراح کاراکتر و استوری بورد: حسین ملایمی، طراح بک گراند: شیرین سوهانی، انیماتورها: آزاد معروفی، حسین ملایمی، امیرسعید الوندی، مدیر تولید: شیرین سوهانی، رنگ آمیزی:ندا هاشمیان، الهام الماسی، نایری عیوضی، الهام احسنی، سایه پردازی: سپهر مومنی، صداپیشگان: حسین فرضی زاد، محسن ایرانی، طراحی لوگوتایپ: حمیدرضا رضوی، تدوین: حسین ملایمی، آهنگساز: دانیال استاد عبدالحمید، صدابردار:حسام طباطبایی، طراحی صدا: علی علیدوستی، دانیال استاد عبدالحمید.