«بدو رستم بدو» از «اجوکینو» لهستان جایزه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «بدو رستم بدو» به کارگردانی حسین ملایمی توانست جایزه Award of distinction را از هشتمین جشنواره «اجوکینو» لهستان دریافت کند.

جشنواره فیلم‌های آموزشی «اجوکینو» از ۲۲ تا ۲۴ نوامبر در سینمای موزه ملی ورشو در لهستان برگزار شد و با دریافت جایزه Award of distinction یکی از ۸ برنده این جشنواره شد.

این جشنواره برای حمایت از فیلم های آموزشی برگزار می شود.

«بدو رستم بدو» به مدت ۱۱ دقیقه در استودیو برفک و با تکنیکر ۲ D digital cel ساخته شده است. این انیمیشن برای اولین بار در دهمین دوسالانه پویانمایی تهران به نمایش درآمد.

این انیمیشن تاکنون جایزه بهترین پویانمایی دهمین دوسالانه پویانمایی تهران و بهترین کارگردانی جشنواره فیلم شهر را دریافت کرده است.

این فیلم برداشتی طنز و کاملا آزاد از تراژدی رستم و سهراب است. رستم پهلوان ملی ایران زمین، باید به آینده سفر کند و به تهران امروز بیاید تا آنچه را که بر سر فرزندش سهراب آورده، جبران کند. در شهر تهران او نمی داند راه قانونی را برای رسیدن به هدف مشروع خود برگزیند یا راه غیر قانونی را.

عوامل تولید فیلم انیمیشن «بدو رستم بدو» عبارتند از نویسنده و کارگردان، طراح کاراکتر و استوری‌بورد: حسین ملایمی، طراح بک‌گراند: شیرین سوهانی، دستیار استوری‌بورد: لیلا آهنگ، لیکاریل: سیامک واحد، لیلا آهنگ، لی آوت و طراحی پز: حسین ملایمی، انیماتورها: آزاد معروفی، حسین ملایمی، امیرسعید الوندی، مدیر تولید: شیرین سوهانی، رنگ‌آمیزی: ندا هاشمیان، الهام الماسی، نایری عیوضی، الهام احسنی، سایه پردازی: سپهر مومنی، صداپیشگان: حسین فرضی زاد، محسن ایرانی، طراحی لوگوتایپ: حمیدرضا رضوی، ترجمه زیرنویس انگلیسی و فرانسه: علیرضا جافریان، کامپوزیت: شیرین سوهانی، مهدی زحمتکش، تدوین: حسین ملایمی، آهنگساز: دانیال استاد عبدالحمید، صدابردار: حسام طباطبایی، طراحی صدا: علی علیدوستی، دانیال استاد عبدالحمید.