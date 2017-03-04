به گزارش خبرگزاری مهر، گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی، از گروه‌های علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی «معرفت نفس شهودی در منظومه فکری علامه طباطبایی(ره)»، را روز دوشنبه مورخ ۱۶ اسفندماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌کند.

در این کرسی علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد رودگر، عضو هیات علمی پژوهشگاه، به عنوان ارایه دهنده و حجج اسلام والمسلمین دکتر ابوالحسن غفاری و دکتر محمدرضا مصطفی‌پور به عنوان ناقد حضور خواهند داشت. دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهرام دلیر می‌باشد.

کرسی ترویجی «معرفت نفس شهودی در منظومه فکری علامه طباطبایی(ره)» ، روز دوشنبه مورخ ۱۶ اسفندماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.